https://sputnik-georgia.ru/20240405/skandal-na-religioznoy-pochve-v-gruzii---mvd-gruzii-sdelalo-zayavlenie-287192245.html

Скандал на религиозной почве в Грузии – МВД Грузии сделало заявление

Скандал на религиозной почве в Грузии – МВД Грузии сделало заявление

Sputnik Грузия

По предварительным данным, против молитвы мусульман в селе выступил православный священник – настоятель местной церкви 05.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-05T16:00+0400

2024-04-05T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. МВД Грузии сообщило о мобилизации сил в селе Адигени на юге страны из-за продолжения конфликта на религиозной почве, говорится в распространенном заявлении. Молитва мусульман в селе Адигени в здании, где функционирует религиозная школа и по пятницам собирается местное мусульманское население, снова была сорвана протестующими. По предварительным данным, против действий выступил православный священник – настоятель местной церкви. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Сотрудники соответствующих подразделений МВД мобилизованы в поселке Адигени для защиты правопорядка и безопасности", – говорится в заявлении МВД. МВД призвало находящихся на месте граждан не выходить за рамки закона "О свободе собраний" и предупредило о том, что любая попытка нарушить закон будет пресечена. Это уже не первый факт срыва молитвы в селе. Ранее Государственное агентство по вопросам религии Грузии призывало мусульманских и христианских религиозных лидеров проявить здравый смысл и действовать в интересах Грузии.Скандал на религиозной почве в Грузии – госагентство призвало стороны к здравому смыслу >> Неприемлемым назвал срыв молитвы в селе Адигени и народный защитник Грузии Леван Иоселиани. По предварительным данным, молитвы в селе проводят представители движения "Сулейманджи". Основателем "Сулейманджи" является Сулейман Хильми Тунахан (1888-1959 гг.) – османский и турецкий алим, шейх тариката Накшбандийя. Государственное агентство по вопросам религий предложило владельцу дома, где проводится молитва, перенести молитвенный дом в другое село района либо выкупить у него дом, однако получило отказ. Скандал на религиозной почве на юге Грузии: народный защитник приступил к изучению вопроса >>Управление мусульман обратилось к органам власти с просьбой оперативно расследовать инцидент и принять соответствующие меры. В патриархии Грузии пока не делали никаких комментариев для СМИ по поводу случившегося.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, религия , мвд грузии