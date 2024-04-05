https://sputnik-georgia.ru/20240405/v-gruzii-obyavlen-tender-na-vypolnenie-vnutrennikh-aviareysov-287182027.html

В Грузии объявлен тендер на выполнение внутренних авиарейсов

В Грузии объявлен тендер на выполнение внутренних авиарейсов

Sputnik Грузия

Все международные и местные аэропорты, входящие в Объединение аэропортов Грузии, будут связаны между собой по направлениям Тбилиси, Местиа, Телави, Амбролаури... 05.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Тендер на закупку обслуживания местных авиарейсов объявлен в Грузии с целью перевозки пассажиров и продвижения туризма, сообщает Объединение аэропортов. Электронный тендер касается внутренних рейсов, который объявлен в двух частях по 12 направлениям. В том числе полеты будут осуществляться по новым направлениям. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>"Объединение аэропортов Грузии объявило новый тендер на внутренние рейсы, который субсидируется правительством Грузии. Цель тендера – соединить все аэропорты, находящиеся в нашей собственности. Цель проекта – дальнейшее повышение мобильности внутри страны, что будет способствовать развитию туризма, и путешественникам станет еще интереснее посещать Грузию", – заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе.По словам Каркашадзе, все международные и местные аэропорты, входящие в Объединение аэропортов Грузии, будут связаны между собой по направлениям Тбилиси, Местиа, Телави, Амбролаури, Батуми и Кутаиси. Тендер на закупку обслуживания авиарейса Тбилиси-Батуми-Тбилиси объявлен сроком на два года на сумму более 3 миллионов долларов (эквивалент в лари). Полеты заинтересованная компания должна выполнять на самолете среднего размера (рассчитанного минимум на 40 человек). За весь период действия соглашения количество закупочных мест в обоих направлениях суммарно должно составить примерно 26 560 мест. Авиабилеты на внутренние авиарейсы в Грузии подорожают? >>Вторая часть тендера предусматривает организацию и выполнение авиарейсов между аэропортами, действующими на территории Грузии, в направлении Телави-Батуми-Телави, Тбилиси-Амбролаури-Тбилиси, Тбилиси-Кутаиси-Тбилиси, Телави-Кутаиси-Телави, Телави-Амбролаури-Телави, Телави-Тбилиси-Телави, Местиа-Батуми-Местиа, Местиа-Кутаиси-Местиа, Местиа-Тбилиси-Местиа, Местиа-Амбролаури-Местиа, Местиа-Телави-Местиа. По условиям тендера компания-победитель должна обеспечить перевозку пассажиров двумя самолетами – в одном должно быть не менее 15 мест, в другом – не менее 40. В течение одного года количество приобретаемых мест на рейс (имеется в виду в обе стороны) должно составлять примерно 47 760. Ориентировочная общая стоимость закупки составляет 5,6 миллиона долларов (эквивалент в лари).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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