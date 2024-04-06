https://sputnik-georgia.ru/20240406/k-2100-godu-polovina-zemli-vysokhnet-trevozhnye-prognozy-uchenykh-287199859.html

К 2100 году половина Земли высохнет? Тревожные прогнозы ученых

К 2100 году половина Земли высохнет? Тревожные прогнозы ученых

Sputnik Грузия

Нам придется перерисовывать карты впервые за почти 150 лет, утверждают исследователи 06.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-06T17:45+0400

2024-04-06T17:45+0400

2024-04-06T17:45+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Из-за постоянных изменений температуры к 2100 году почти половина Земли высохнет – такое заключение опубликовали исследователи Государственного исследовательского университета Вирджинии в США.По мнению старшего автора исследования, специалиста по климату Пола Дирмейера, чтобы спрогнозировать, какое будущее нас ждет к этому периоду, специалисты использовали компьютерное моделирование. Власти Грузии намерены потратить 3,7 млрд лари за два года на борьбу с изменениями климата >>>В итоге исследователи полагают, что постепенные изменения температуры и осадков будут настолько серьезными, что смогут сильно изменить климат Земли и придется переписать карты, созданные в 1880-х годах. Речь идет о картах климатической классификации, разработанных климатологом Владимиром Кеппеном еще в 1884 году. С тех пор они широко используются для моделирования распространения и роста видов. За почти 150 лет они не раз обновлялись, но полностью не перерисовывались.Ученые из Университета Вирджинии уверены, что причиной таких событий будет глобальное потепление, провоцируемое огромным количеством выбросов вредных веществ в атмосферу человеком и его промышленной деятельностью.Вспышка на Солнце стала крупнейшей за пять лет – ученые >>>И если человечество не сократит выбросы в атмосферу в ближайшем будущем, эти темпы ускорятся, предупреждают эксперты. Кроме того, ученые считают, что параллельно с этим будет продолжаться подъем уровня мирового океана за счет таяния ледников в полярной зоне, что приведет к сокращению площади обитаемой суши в мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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