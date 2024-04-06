https://sputnik-georgia.ru/20240406/prezident-gruzii-poluchila-otkaz-v-vizite-v-litvu--287200080.html

Президент Грузии получила отказ в визите в Литву

Президент Грузии получила отказ в визите в Литву

Sputnik Грузия

Зурабишвили обратилась к правительству 27 марта с просьбой о разрешении посетить Литву 06.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-06T15:19+0400

2024-04-06T15:19+0400

2024-04-06T15:31+0400

саломе зурабишвили

ника гварамия

мамука мдинарадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили получила отказ от правительства Грузии в посещении Литвы с официальным визитом, в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают отказ логичным. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно Конституции Грузии осуществлять зарубежные визиты и проводить официальные встречи Зурабишвили может только с согласия правительства. В 2023 году нарушение Конституции президентом Грузии стало поводом для импичмента. Тогда "Грузинской мечте" не удалось собрать нужного количества голосов для завершения процедуры. Президент Грузии обратилась к правительству 27 марта с просьбой о разрешении посетить Литву 10-12 апреля, но получила отказ. Этим обращением она признала, что весь спор в Конституционном суде – ложь и полный фейк, добавил он. Другой лидер правящей силы, Гиви Миканадзе, назвал отказ президенту логичным."Когда мы видим, что человек действует против интересов страны и публично заявляет, что Грузия не заслужила статуса кандидата в 2022 году и помиловала такого преступника, как Ника Гварамия, ничто, безусловно, не дает оснований давать такому человеку право совершать высокопоставленный официальный визит от имени страны", – сказал Миканадзе.Отношения власти и Зурабишвили Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. Президент раскритиковала "Грузинскую мечту" за законопроект об "иноагентах" >>>После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Грузии настаивает на большем количестве избирательных участков за рубежом >>>В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день один лидеров "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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саломе зурабишвили , ника гварамия, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, европа, литва, политика, грузия, новости, единое национальное движение