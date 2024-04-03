https://sputnik-georgia.ru/20240403/prezident-raskritikovala-gruzinskuyu-mechtu-za-zakonoproekt-ob-inoagentakh-287161433.html

Президент раскритиковала "Грузинскую мечту" за законопроект об "иноагентах"

Президент раскритиковала "Грузинскую мечту" за законопроект об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Повторное инициирование законопроекта об "О прозрачности иностранного влияния" Зурабишвили расценила как вызов народу, чтобы спровоцировать беспорядки 03.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-03T21:54+0400

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2024-04-03T21:54+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Президент Грузии обрушилась с резкой критикой в адрес правящей партии "Грузинская мечта" из-за инициирования скандального проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", который год назад был отозвал на фоне беспорядков. Повторное инициирование закона об "иноагентах" власти аргументировали тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Автор инициативы - парламентское большинство, в которое входят "Грузинская мечта" и "Сила народа". По словам Зурабишвили, в течение месяца, после того, как в середине декабря 2023 года Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз, правящая партия заявляла, что это ее заслуга. "Сегодня все стало ясно. "Грузинская мечта" сделала четкое заявление - сказала Европе "нет" по всем направлениям", - сказала Зурабишвили. По ее словам, не были выполнены как 12 рекомендаций, которые нужно было выполнить для получения статуса кандидата в ЕС, и так же не выполняются новые. Европейский совет пообещал Грузии перехода на следующий этап сближения с ЕС - открытия переговоров о вступлении в Союз, при условии выполнения девяти условий. Зурабишвили подчеркнула, что не проводится реформа Высшего совета юстиции, Грузия не присоединяется к западным санкциям и не происходит сближения с внешней политикой Евросоюза, и при этом ставится ультиматум США. Доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии – Папуашвили>>По ее словам, власти Грузии не стремятся к проведению справедливых выборов, защите прав женщин, не принимают антикоррупционные меры и меры по деполяризации. Президент, как и все главные оппоненты властей, назвала законопроект "российским законом". Так же его называли весной 2023 года, а "Грузинская мечта" настаивала на том, что это аналог американского закона, при том его более либеральная версия.Повторное инициирование законопроекта об "иноагентах" Зурабишвили расценила как вызов народу, чтобы спровоцировать беспорядки и дестабилизацию в стране. По ее словам, то, что делают сегодня власти, это хамство и грубость. Учитывая это, президент отметила важность мобилизации к парламентским выборам 26 октября всех тех, кто видит свое будущее в Европе. Президент подчеркнула, что "Грузинская мечта" прекрасно знает, что таковых в стране большинство. На этот раз парламентское большинство намерено проявить большую принципиальность - они не намерены отзывать законопроект даже в случае масштабных протестов. "Ни в коем случае! Это очень принципиальный вопрос!", – заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты", председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе на брифинге. Почему оппозиция против принятия закона об "иноагентах" в Грузии? >>> По его словам, законопроект предполагает лишь обязательство декларировать зарубежное финансирование и ничего недемократичного, нелегитимного, незаконного или того, что может навредить качеству демократии и имиджу Грузии, в этом законе нет. Как отметил Мдинарадзе, немыслимо называть инициативу парламентского большинства "российским законом" и говорить, что это закроет Грузии пусть в Европу, так как аналогичные законы уже есть у США, Израиля и Австралии, а Евросоюз рассматривает его. История провала инициативы Первая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект.Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций.Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение.В Грузию поступают большие деньги на борьбу с судом и пропаганду ЛГБТ* – Мдинарадзе>>В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован.Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом.Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки. Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Нас горько обманули – глава парламента Грузии о законе "об иноагентах" >>В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию - произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, европа, сша, израиль, мамука мдинарадзе, келли дегнан, "сила народа", высший совет юстиции, евросоюз, грузия - евросоюз