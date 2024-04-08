https://sputnik-georgia.ru/20240408/zakonoproekt-ob-inoagentakh-obsuzhdalsya-v-parlamente-gruzii-na-fone-aktsii-protesta-287223743.html

Законопроект об "иноагентах" обсуждался в парламенте Грузии на фоне акции протеста

Законопроект об "иноагентах" обсуждался в парламенте Грузии на фоне акции протеста

Sputnik Грузия

Законопроект лишь требует заполнения деклараций от НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа 08.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-08T16:57+0400

2024-04-08T16:57+0400

2024-04-08T18:50+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Гражданские активисты и молодежных движений провели акцию протеста у здания парламента Грузии, где началось обсуждение скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". На акции собрались несколько сотен человек. Они ходят вокруг парламента, дуют в вувузелы и скандируют: "Нет цензуре", "Нет российскому закону". В руках митингующие держат плакаты с аналогичным текстом, а также флаги Грузии и Евросоюза. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>О том, что это "российский закон" в один голос заявили оппозиционные депутаты, которые участвуют в заседании бюро парламента. По ее словам, проект закона "О прозрачности иностранного влияния" противоречит интересам Грузии и даже его регистрация на бюро парламента является предательством Конституции и европейского будущего Грузии. Нацвлишвили, ее коллеги из оппозиции и неправительственные организации врут своим же избирателям и не говорят им, что такие же законы действуют в Европе, сказала вице-спикер парламента Нино Цилосани."Представляете, с каким незнанием и с какой глупостью мы имеем дело, что прозрачность они считают нарушением прав человека", – сказала Цилосани, добавив, что оппоненты властей сделают все возможное, чтобы использовать этот вопрос, как и другие, чтобы помешать евроинтеграции Грузии."Народ заинтересован в прозрачности. И тот, кто против этого, он не на стороне народа", – сказал в свою очередь другой вице-спикер парламента, член парламентской группы "Европейские социалисты" Автандил Энукидзе.При этом он подчеркнул, что, по словам внука Роберта Кеннеди, с 1946 года США при помощи неправительственных организаций и под эгидой демократии свергли правительства в 83 странах."Так что хватит говорить о России. Грузия должна знать, какие деньги поступают и на что тратятся", – сказал Энукидзе.Бюро парламента зарегистрировало проект закона "О прозрачности иностранного влияния". В пятницу к рассмотрению инициативы приступит комитет по юридическим вопросам. "Когда борешься с прозрачностью и боишься что-то показать, наверное, тебе есть что скрывать. Аргумент, что этот (закон – ред.) якобы направлен против кого-то, абсолютно неправильный", – сказала председатель парламентского комитета интеграции с Европой Мака Бочоришвили журналистам.По ее словам, те, кто работает в Грузии добропорядочно, не может видеть в этом законе то, что он направлен против кого-то.Парламентское большинство 3 апреля инициировало тот же законопроект, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Разница лишь в том, что на этот раз в законопроекте нет слова "иноагент". Формулировка "агент иностранного влияния" заменена на "организация, проводящая интересы иностранной силы". Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты">>Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии, как и в прошлом году, уже подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН, Совета Европы, а также отдельных западных политиков.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.При том по сравнению, к примеру, с американским "Законом о регистрации иностранных агентов" (FARA), нарушение которого влечет за собой тюремное наказание, грузинский законопроект намного либеральнее. Законопроект лишь требует заполнения деклараций от НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф.Детали законопроектаЗаконопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.Закон об "иноагентах" – реакция ЕС и США на инициативу "Грузинской мечты">>Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.ООН и Совет Европы против принятия закона об "иноагентах" в Грузии>>Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:– некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;– вещатель;– юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;– юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".Иностранная сила – это:– субъект, составляющий систему власти иностранного государства;– физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;– юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;– организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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