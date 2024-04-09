https://sputnik-georgia.ru/20240409/kak-pravitelstvo-gruzii-prodolzhit-podderzhku-energeticheskogo-sektora--vitse-premer-287236395.html

Как правительство Грузии продолжит поддержку энергетического сектора – вице-премьер

Как правительство Грузии продолжит поддержку энергетического сектора – вице-премьер

Sputnik Грузия

Все проекты, которые целесообразны с экономической, энергетической и технической точки зрения, будут поддерживаться государством по медианным ценам, заявил... 09.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-09T18:06+0400

2024-04-09T18:06+0400

2024-04-09T18:11+0400

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леван давиташвили

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Министерство приступит к разработке законодательной и нормативной базы для инициативы по поддержке энергетических проектов по медианной, фиксированной цене, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение трех лет посредством аукциона. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По словам Давиташвили, все проекты, которые целесообразны с экономической, энергетической и технической точки зрения, будут поддерживаться государством по медианным ценам. Исходя из этого, как пояснил вице-премьер, дается возможность идентифицировать больше возобновляемой энергии и с целью освоения большей суммарной установленной мощности, чтобы правительство предложило энергетическому сектору реализацию проектов по тем тарифам, какой медианный тариф был зафиксирован в аукционе мощности. По его словам, ценовая поддержка даст энергетическим проектам больше возможностей для привлечения финансовых ресурсов, а проекты, реализуемые в рамках новой схемы поддержки, станут более жизнеспособными. Второй аукцион по предоставлению мощности из возобновляемых источников электроэнергии Минэкономики объявило 30 декабря 2023 года, в ведомство поступило 146 заявок. Грузия продолжает работу над увеличением выработки электроэнергии >>Суммарная установленная мощность второго энергоаукциона составляет 800 МВт. Мощность аукциона была разделена на следующие категории: гидроэлектростанции (регулирующие) – 300 МВт; гидроэлектростанции (сезонные) – 100 МВт; ветряные станции – 125 МВт; солнечные электростанции – 125 МВт; Также ветряные станции с энергосберегающими устройствами – 70 МВт; солнечные электростанции с энергосберегающими устройствами – 70 МВт; электростанции, работающие на других возобновляемых источниках энергии – 10 МВт. Энергетика в приоритете Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления. В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. В первом аукционе победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных. Гидростанция национального значения – премьер Грузии о Худони ГЭС >>После ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций они ежегодно смогут вырабатывать 1,1407 миллиарда кВтч энергии, а инвестиции, которые будут осуществлены в эти проекты, в общей сложности превысят 400 миллионов долларов. Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, энергетика грузии