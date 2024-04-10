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Грузовики загрязняют Тбилиси - Каладзе призвал мыть машины при выезде со строек
Грузовики загрязняют Тбилиси - Каладзе призвал мыть машины при выезде со строек
Sputnik Грузия
За данное нарушение налагается штраф для физического лица в размере 500 лари, а для юридического – тысячу 10.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-10T18:00+0400
2024-04-10T18:00+0400
2024-04-10T18:16+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси ужесточает контроль за передвижением грузовых машин, чтобы они не разносили грязь со строек по всему городу и жителям столицы не приходилось дышать пылью, заявил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства. По словам Каладзе, несколько лет назад по предложению мэрии в Кодекс об административных правонарушениях были внесены изменения, согласно которым выезд загрязненного транспортного средства со стройплощадки стал административным правонарушением. Тбилисское метро обновят на кредит Азиатского банка >>За нарушение налагается штраф для физического лица в размере 500 лари (около 190 долларов США), а для юридического – 1 тысячу лари (около 380 долларов). В случае повторного нарушения штраф составляет 2 тысячи лари (около 770 долларов). Каладзе поручил своему заместителю Кахе Гуледани строго контролировать состояние выезжающих со строек машин и не оставлять ни один случай без реагирования. "Мы можем сделать наш город еще чище, и в этом процессе важную роль играет каждый человек", – добавил мэр. Как выглядит обновленный проспект Церетели в центре Тбилиси – фото >>По словам Гуледани, в 2023 году за загрязнение улиц строительными машинами было выписано более 600 штрафов. По его словам, увеличения размера штрафов не планируется.Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся увеличения размера штрафов за нарушения правил охраны окружающей среды строительными объектами, были внесены в мае 2019 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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мэрия тбилиси, каха каладзе, тбилиси, новости, общество, грузия, строительство, экология
мэрия тбилиси, каха каладзе, тбилиси, новости, общество, грузия, строительство, экология
Грузовики загрязняют Тбилиси - Каладзе призвал мыть машины при выезде со строек
18:00 10.04.2024 (обновлено: 18:16 10.04.2024)
За данное нарушение налагается штраф для физического лица в размере 500 лари, а для юридического – тысячу
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси ужесточает контроль за передвижением грузовых машин, чтобы они не разносили грязь со строек по всему городу и жителям столицы не приходилось дышать пылью, заявил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.
"Строительные объекты обязаны мыть свой транспорт на стройплощадке при их выезде. Случаи загрязнения улиц крупными транспортными средствами фиксироваться не должны", – заявил мэр .
По словам Каладзе, несколько лет назад по предложению мэрии в Кодекс об административных правонарушениях были внесены изменения, согласно которым выезд загрязненного транспортного средства со стройплощадки стал административным правонарушением.
За нарушение налагается штраф для физического лица в размере 500 лари (около 190 долларов США), а для юридического – 1 тысячу лари (около 380 долларов). В случае повторного нарушения штраф составляет 2 тысячи лари (около 770 долларов).
"Это изменение действует уже несколько лет, однако, если посмотреть на реальность, у нас есть серьезные проблемы в этом вопросе", – заявил мэр Тбилиси.
Каладзе поручил своему заместителю Кахе Гуледани строго контролировать состояние выезжающих со строек машин и не оставлять ни один случай без реагирования.
"Мы можем сделать наш город еще чище, и в этом процессе важную роль играет каждый человек", – добавил мэр.
По словам Гуледани, в 2023 году за загрязнение улиц строительными машинами было выписано более 600 штрафов.
"На основании распоряжения мэра контроль будет ужесточен и за каждый такой случай будет наложен соответствующий штраф", – сказал Гуледани.
По его словам, увеличения размера штрафов не планируется.
Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся увеличения размера штрафов за нарушения правил охраны окружающей среды строительными объектами, были внесены в мае 2019 года.