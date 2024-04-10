https://sputnik-georgia.ru/20240410/borba-za-chistotu-ulits-tbilisi-meriya-usilit-kontrol-za-stroyploschadkami-287259648.html

Грузовики загрязняют Тбилиси - Каладзе призвал мыть машины при выезде со строек

Грузовики загрязняют Тбилиси - Каладзе призвал мыть машины при выезде со строек

Sputnik Грузия

За данное нарушение налагается штраф для физического лица в размере 500 лари, а для юридического – тысячу 10.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-10T18:00+0400

2024-04-10T18:00+0400

2024-04-10T18:16+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси ужесточает контроль за передвижением грузовых машин, чтобы они не разносили грязь со строек по всему городу и жителям столицы не приходилось дышать пылью, заявил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства. По словам Каладзе, несколько лет назад по предложению мэрии в Кодекс об административных правонарушениях были внесены изменения, согласно которым выезд загрязненного транспортного средства со стройплощадки стал административным правонарушением. Тбилисское метро обновят на кредит Азиатского банка >>За нарушение налагается штраф для физического лица в размере 500 лари (около 190 долларов США), а для юридического – 1 тысячу лари (около 380 долларов). В случае повторного нарушения штраф составляет 2 тысячи лари (около 770 долларов). Каладзе поручил своему заместителю Кахе Гуледани строго контролировать состояние выезжающих со строек машин и не оставлять ни один случай без реагирования. "Мы можем сделать наш город еще чище, и в этом процессе важную роль играет каждый человек", – добавил мэр. Как выглядит обновленный проспект Церетели в центре Тбилиси – фото >>По словам Гуледани, в 2023 году за загрязнение улиц строительными машинами было выписано более 600 штрафов. По его словам, увеличения размера штрафов не планируется.Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся увеличения размера штрафов за нарушения правил охраны окружающей среды строительными объектами, были внесены в мае 2019 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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