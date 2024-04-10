https://sputnik-georgia.ru/20240410/kak-na-ulitsakh-tbilisi-poyavilis-plakaty-o-zakone-ob-inoagentakh-v-merii-izuchayut-vopros-287266312.html

Как на улицах Тбилиси появились плакаты о законе об "иноагентах"? В мэрии изучают вопрос

Как на улицах Тбилиси появились плакаты о законе об "иноагентах"? В мэрии изучают вопрос

Sputnik Грузия

За данное нарушение предусмотрен штраф от 200 до 1 000 лари, отметили в муниципалитете 10.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-10T20:02+0400

2024-04-10T20:02+0400

2024-04-10T20:10+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Муниципальная инспекция изучает вопрос законности размещения информационных плакатов о законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" на улицах города, поскольку столичные власти не выдавали соответствующего разрешения, заявил заместитель мэра Тбилиси Каха Гуледани. За последние дни на улицах Тбилиси появились баннеры как с информацией о необходимости принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", так и против законопроекта, инициированного парламентским большинством, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. При этом, как он разъяснил, мэрия не выдавала разрешения на размещение ни плакатов сторонников, ни противников законопроекта. "Как я уже говорил, разрешение со стороны муниципалитета не было выдано ни на один из плакатов. Остальное выясняет муниципальная инспекция", – добавил Гуледани. Что касается санкций, то, как пояснил заммэра, за нарушение предусмотрен штраф от 200 (порядка 75 долларов) до 1 000 лари (более 374 долларов) в зависимости от зоны. Тысячи человек присоединились к "Маршу свободы" против проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" 9 апреля, организованного неправительственными организациями. Они с требованием отозвать закон прошли маршем по центральному проспекту Руставели, на несколько часов перекрыв центр города. По его словам, у противников закона о прозрачности зарубежного финансирования в Грузии нет никаких аргументов, поэтому они и стремятся "заблокировать аргументы властей". Парламентское большинство 3 апреля инициировало тот же законопроект, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Разница лишь в том, что на этот раз в законопроекте нет слова "иноагент". Формулировка "агент иностранного влияния" заменена на "организация, проводящая интересы иностранной силы". Депутат назвал информационной войной события вокруг законопроекта об "иноагентах" в Грузии >>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. При том по сравнению, к примеру, с американским "Законом о регистрации иностранных агентов" (FARA), нарушение которого влечет за собой тюремное наказание, грузинский законопроект намного либеральнее. Законопроект лишь требует заполнения деклараций от НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Детали законопроектаЗаконопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты">>Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:Иностранная сила – это:* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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