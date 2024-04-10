Как на улицах Тбилиси появились плакаты о законе об "иноагентах"? В мэрии изучают вопрос
20:02 10.04.2024 (обновлено: 20:10 10.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerЗдание мэрии Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
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За данное нарушение предусмотрен штраф от 200 до 1 000 лари, отметили в муниципалитете
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Муниципальная инспекция изучает вопрос законности размещения информационных плакатов о законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" на улицах города, поскольку столичные власти не выдавали соответствующего разрешения, заявил заместитель мэра Тбилиси Каха Гуледани.
За последние дни на улицах Тбилиси появились баннеры как с информацией о необходимости принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", так и против законопроекта, инициированного парламентским большинством, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года.
"Размещение плакатов в разных локациях города, независимо от того, являются они политического или неполитического содержания, без разрешения, безусловно, является правонарушением. Муниципальная инспекция начала изучать этот вопрос", – заявил Гуледани.
При этом, как он разъяснил, мэрия не выдавала разрешения на размещение ни плакатов сторонников, ни противников законопроекта.
"Как я уже говорил, разрешение со стороны муниципалитета не было выдано ни на один из плакатов. Остальное выясняет муниципальная инспекция", – добавил Гуледани.
© StringerПлакаты у метро "Марджанишвили" в Тбилиси
Плакаты у метро "Марджанишвили" в Тбилиси
© Stringer
Что касается санкций, то, как пояснил заммэра, за нарушение предусмотрен штраф от 200 (порядка 75 долларов) до 1 000 лари (более 374 долларов) в зависимости от зоны.
"Будет проведено исследование. И в отношении плакатов, на которые не были выданы разрешения, будут применены соответствующие санкции", – подчеркнул Гуледани.
Тысячи человек присоединились к "Маршу свободы" против проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" 9 апреля, организованного неправительственными организациями. Они с требованием отозвать закон прошли маршем по центральному проспекту Руставели, на несколько часов перекрыв центр города.
Между тем, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что баннеры с информацией о необходимости принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" были заблокированы в соцсети Facebook* из-за того, что Meta* получила ложную информацию от компаний-контракторов из Грузии.
По его словам, у противников закона о прозрачности зарубежного финансирования в Грузии нет никаких аргументов, поэтому они и стремятся "заблокировать аргументы властей".
Парламентское большинство 3 апреля инициировало тот же законопроект, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Разница лишь в том, что на этот раз в законопроекте нет слова "иноагент". Формулировка "агент иностранного влияния" заменена на "организация, проводящая интересы иностранной силы".
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
При том по сравнению, к примеру, с американским "Законом о регистрации иностранных агентов" (FARA), нарушение которого влечет за собой тюремное наказание, грузинский законопроект намного либеральнее. Законопроект лишь требует заполнения деклараций от НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф.
Детали законопроекта
Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская