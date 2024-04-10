Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240410/kak-na-ulitsakh-tbilisi-poyavilis-plakaty-o-zakone-ob-inoagentakh-v-merii-izuchayut-vopros-287266312.html
Как на улицах Тбилиси появились плакаты о законе об "иноагентах"? В мэрии изучают вопрос
Как на улицах Тбилиси появились плакаты о законе об "иноагентах"? В мэрии изучают вопрос
Sputnik Грузия
За данное нарушение предусмотрен штраф от 200 до 1 000 лари, отметили в муниципалитете 10.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-10T20:02+0400
2024-04-10T20:10+0400
мамука мдинарадзе
тбилиси
сша
израиль
новости
грузия
facebook
instagram
законопроект об иноагентах
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/02/234870271_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_8b6aef96533229e1493161fb7c83173c.jpg
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Муниципальная инспекция изучает вопрос законности размещения информационных плакатов о законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" на улицах города, поскольку столичные власти не выдавали соответствующего разрешения, заявил заместитель мэра Тбилиси Каха Гуледани. За последние дни на улицах Тбилиси появились баннеры как с информацией о необходимости принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", так и против законопроекта, инициированного парламентским большинством, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. При этом, как он разъяснил, мэрия не выдавала разрешения на размещение ни плакатов сторонников, ни противников законопроекта. "Как я уже говорил, разрешение со стороны муниципалитета не было выдано ни на один из плакатов. Остальное выясняет муниципальная инспекция", – добавил Гуледани. Что касается санкций, то, как пояснил заммэра, за нарушение предусмотрен штраф от 200 (порядка 75 долларов) до 1 000 лари (более 374 долларов) в зависимости от зоны. Тысячи человек присоединились к "Маршу свободы" против проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" 9 апреля, организованного неправительственными организациями. Они с требованием отозвать закон прошли маршем по центральному проспекту Руставели, на несколько часов перекрыв центр города. По его словам, у противников закона о прозрачности зарубежного финансирования в Грузии нет никаких аргументов, поэтому они и стремятся "заблокировать аргументы властей". Парламентское большинство 3 апреля инициировало тот же законопроект, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Разница лишь в том, что на этот раз в законопроекте нет слова "иноагент". Формулировка "агент иностранного влияния" заменена на "организация, проводящая интересы иностранной силы". Депутат назвал информационной войной события вокруг законопроекта об "иноагентах" в Грузии &gt;&gt;Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. При том по сравнению, к примеру, с американским "Законом о регистрации иностранных агентов" (FARA), нарушение которого влечет за собой тюремное наказание, грузинский законопроект намного либеральнее. Законопроект лишь требует заполнения деклараций от НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Детали законопроектаЗаконопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты"&gt;&gt;Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:Иностранная сила – это:* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
сша
израиль
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/02/234870271_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2b148bab6f528b80f4777e74e7101c79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мамука мдинарадзе, тбилиси, сша, израиль, новости, грузия, facebook, instagram, законопроект об иноагентах, политика
мамука мдинарадзе, тбилиси, сша, израиль, новости, грузия, facebook, instagram, законопроект об иноагентах, политика

Как на улицах Тбилиси появились плакаты о законе об "иноагентах"? В мэрии изучают вопрос

20:02 10.04.2024 (обновлено: 20:10 10.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerЗдание мэрии Тбилиси
Здание мэрии Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 10.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
За данное нарушение предусмотрен штраф от 200 до 1 000 лари, отметили в муниципалитете
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Муниципальная инспекция изучает вопрос законности размещения информационных плакатов о законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" на улицах города, поскольку столичные власти не выдавали соответствующего разрешения, заявил заместитель мэра Тбилиси Каха Гуледани.
За последние дни на улицах Тбилиси появились баннеры как с информацией о необходимости принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", так и против законопроекта, инициированного парламентским большинством, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года.

"Размещение плакатов в разных локациях города, независимо от того, являются они политического или неполитического содержания, без разрешения, безусловно, является правонарушением. Муниципальная инспекция начала изучать этот вопрос", – заявил Гуледани.

При этом, как он разъяснил, мэрия не выдавала разрешения на размещение ни плакатов сторонников, ни противников законопроекта.
"Как я уже говорил, разрешение со стороны муниципалитета не было выдано ни на один из плакатов. Остальное выясняет муниципальная инспекция", – добавил Гуледани.
© StringerПлакаты у метро "Марджанишвили" в Тбилиси
Плакаты у метро Марджанишвили в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 10.04.2024
Плакаты у метро "Марджанишвили" в Тбилиси
© Stringer
Что касается санкций, то, как пояснил заммэра, за нарушение предусмотрен штраф от 200 (порядка 75 долларов) до 1 000 лари (более 374 долларов) в зависимости от зоны.

"Будет проведено исследование. И в отношении плакатов, на которые не были выданы разрешения, будут применены соответствующие санкции", – подчеркнул Гуледани.

Тысячи человек присоединились к "Маршу свободы" против проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" 9 апреля, организованного неправительственными организациями. Они с требованием отозвать закон прошли маршем по центральному проспекту Руставели, на несколько часов перекрыв центр города.
Между тем, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что баннеры с информацией о необходимости принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" были заблокированы в соцсети Facebook* из-за того, что Meta* получила ложную информацию от компаний-контракторов из Грузии.
По его словам, у противников закона о прозрачности зарубежного финансирования в Грузии нет никаких аргументов, поэтому они и стремятся "заблокировать аргументы властей".
Парламентское большинство 3 апреля инициировало тот же законопроект, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Разница лишь в том, что на этот раз в законопроекте нет слова "иноагент". Формулировка "агент иностранного влияния" заменена на "организация, проводящая интересы иностранной силы".
Депутат назвал информационной войной события вокруг законопроекта об "иноагентах" в Грузии >>
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
При том по сравнению, к примеру, с американским "Законом о регистрации иностранных агентов" (FARA), нарушение которого влечет за собой тюремное наказание, грузинский законопроект намного либеральнее. Законопроект лишь требует заполнения деклараций от НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф.

Детали законопроекта

Законопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты">>
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0