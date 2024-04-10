https://sputnik-georgia.ru/20240410/sport-i-iskusstvo-nelzya-marat-politikoy---premer-gruzii-287268095.html

Спорт и искусство нельзя марать политикой – премьер Грузии

Спорт и искусство нельзя марать политикой – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Не утихает ажиотаж вокруг слов мэра Тбилиси Кахи Каладзе о том, что отец футболиста Георгия Кочорашвили является "нацем" 10.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-10T21:14+0400

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ираклий кобахидзе

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грузинская мечта - демократическая грузия

михаил саакашвили

ника гварамия

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Представители прежней власти в Грузии пытаются замарать грузинский спорт и искусство своей грязной политикой, но им нельзя позволить сделать это, написал премьер-министр Ираклий Кобахидзе в соцсети. Выступающие против законопроекта об "иноагентах" оппоненты властей делают акцент на том, что волна протеста уже охватила все сферы, включая спорт, искусство и науку. Больше всего их внимание привлекли сторис футболиста сборной Грузии Георгия Кочорашвили в соцсети – фотография ребенка с флагом ЕС с акции против закона и критика актера Давида Бешиташвили со сцены театра имени В. Абашидзе в Тбилиси. По его словам, это показывает отношение оппозиции к Грузии и всему тому, что связано с идентичностью страны. "Это было их почерком во время пребывания во власти, когда они использовали компрометированных деятелей искусства, спортсменов и членов их семей в своих узкопартийных интересах, и тот же почерк у них сейчас", – написал Кобахидзе.Доноров экстремизма и поляризации в Грузии защищают лоббисты – Мдинарадзе>>Премьер отметил, что каждый гражданин Грузии, для которого не безразличны его страна, грузинский спорт и искусство, должен сделать все возможное, чтобы спорт и искусство не замарали в политической грязи экс-президента, основателя бывшей партии власти "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили, бывшего члена команды Саакашвили, основателя оппозиционного канала "Мтавари архи" и партии "Ахали" Ники Гварамия, экс-премьера, основателя партии "За Грузию" Георгия Гахария и главы неправительственной организации "Международная прозрачность – Грузия" Эки Гигаури. Между тем, не утихает ажиотаж вокруг слов мэра Тбилиси Кахи Каладзе о том, что отец футболиста Георгия Кочорашвили является "нацем". Член оппозиционной партии "За Грузию" Роин Кочорашвили вслед за сыном выложил в Сети фотографию ребенка с акции противников закона об "иноагентах", а позже он написал – "Путь Грузии в Европу"."Нацами" в правящей партии "Грузинская мечта" называют не только членов бывшей партии власти "Единое национальное движение", но и некоторых других оппозиционных партий. Их также называют "коллективным Нацдвижением".После того, как из-за слов Каладзе на "Грузинскую мечту" посыпалось еще больше критики со стороны оппозиционных СМИ и политиков, исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе сказал, что на фотографии в сторис Кочорашвили была его племянница, а оппоненты властей увидели в этом намек на поддержку митингующих. И даже если бы это был намек, по словам Мдинарадзе, он всегда будет болеть за Кочорашвили и всех других футболистов сборной. "Мы, грузины, всегда будем его любить, и он все-равно будет крутым", – сказал Мдинарадзе.Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты">>Что касается проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", эта тема является самой обсуждаемой уже неделю. То есть с тех пор, как парламентское большинство (партии "Грузинская мечта" и "Сила народа") повторно инициировали законопроект, отозванный на фоне акций протеста в марте 2023 года. Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия, михаил саакашвили, ника гварамия