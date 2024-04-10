https://sputnik-georgia.ru/20240410/donorov-ekstremizma-i-polyarizatsii-v-gruzii-zaschischayut-lobbisty---mdinaradze-287260428.html
Доноров экстремизма и поляризации в Грузии защищают лоббисты – Мдинарадзе
Доноров экстремизма и поляризации в Грузии защищают лоббисты – Мдинарадзе
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Зарубежные доноры грузинских организаций, которые строили революционные планы, вели пропаганду ЛГБТ и боролись с идентичностью в... 10.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-10T18:31+0400
2024-04-10T18:31+0400
2024-04-10T18:37+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Зарубежные доноры грузинских организаций, которые строили революционные планы, вели пропаганду ЛГБТ и боролись с идентичностью в Грузии, серьезно работают над тем, чтобы в стране не был принят закон "О прозрачности иностранного влияния" и им не пришлось раскрывать информацию о враждебной деятельности, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Возвращение к законопроекту об "иноагентах", который был отозван на фоне акций протеста в марте 2023 года, власти аргументировали тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подверглись критике как со стороны оппозиции, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы.Он подчеркнул, что законы о прозрачности зарубежного финансирования есть в США, Израиле и Австралии, а в Евросоюзе и Франции находятся на стадии рассмотрения. К этому времени законопроект о предотвращении иностранного вмешательства во Франции одобрил комитет по конституционным актам и законодательству Национального собрания (нижняя палата парламента).По словам Мдинарадзе, противники принятия закона о прозрачности в Грузии – крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" с ее соратниками, партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" и другие, запустили "вредоносный месседж" о том, что в инициированном властями законопроекте и враги, и доброжелатели оказываются в одном котле. "Те финансы, которые направляются на хорошие дела, заслуживают только благодарности", – заявил Мдинарадзе.Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты">>Мдинарадзе подчеркнул, что во враждебную деятельность вовлечены все, кто финансирует в Грузии экстремизм, поляризацию, революционные планы, пропаганду ЛГБТ и пропаганду против идентичности, и не важно являются ли это северными, западными, южными или восточными донорами.Он высказал претензии в отношении тех, кто финансирует неправительственные организации "Сирцхвилия" и "Дроа", а также оплатил тренинги сербского Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS) в Грузии.Проведенные в Тбилиси 26-29 сентября 2023 года членами CANVAS тренинги являются одним из доказательств в деле Службы госбезопасности Грузии о готовящихся беспорядках с целью госпереворота. Беспорядки, по данным СГБ, планировались в конце 2023 года, когда страна ждала решения по статусу кандидата в ЕС. Расчет был на отрицательное решение Евросоюза.Дело о готовящемся в Грузии госперевороте – СГБ продолжает опрос свидетелей>>Официально было заявлено, что тренинги проводятся для представителей сферы культуры на тему "стратегической ненасильственной борьбы". В действительности же, по данным СГБ, целью визита членов CANVAS было установление контактов с молодежью и влиятельным НПО, которые должны были стать ядром деструктивных и противозаконных действий в октябре-декабре 2023 года. Тренинги организовали "CANVAS Грузия" и "Институт управления Восток-Запад" (EWMI), а профинансировало их Агентство США по международному развитию USAID. В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет, и что именно они пригласили представителей организации в Грузию.Американские и европейские фонды скрывают, что финансируют в Грузии – глава парламента>>Мдинарадзе также напомнил о неправильном параллельном подсчете голосов во время парламентских выборов 2020 года, который провела НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED). Донором этой организации является USAID.ISFED признала ошибку спустя полтора месяца после выборов, когда оппозиционные депутаты уже прекратили бойкот парламента, и завершились уличные акции протеста. Оппозиция обвиняла власти в фальсификации выборов. Почему USAID скрывало ошибку НПО по выборам? Власти Грузии ждут разъяснений>>Детали законопроектаЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Закон об "иноагентах" – реакция ЕС и США на инициативу "Грузинской мечты">>Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:– некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;– вещатель;– юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;– юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".Иностранная сила – это:– субъект, составляющий систему власти иностранного государства;– физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;– юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;– организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, сша, франция, мамука мдинарадзе, георгий гахария, usaid, сгб, евросоюз, политика
грузия, новости, общество, сша, франция, мамука мдинарадзе, георгий гахария, usaid, сгб, евросоюз, политика
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Зарубежные доноры грузинских организаций, которые строили революционные планы, вели пропаганду ЛГБТ и боролись с идентичностью в Грузии, серьезно работают над тем, чтобы в стране не был принят закон "О прозрачности иностранного влияния" и им не пришлось раскрывать информацию о враждебной деятельности, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
Возвращение к законопроекту об "иноагентах", который был отозван на фоне акций протеста в марте 2023 года, власти аргументировали тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подверглись критике как со стороны оппозиции, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы.
"Никого (из доноров – ред.) не устраивает обнародование этого (финансирования враждебных действий – ред.), поэтому подключена сеть лоббистов. Других объяснений того, почему нам запрещают то, что принимают в их странах, нет... Они больше не используют слово "российский", но оценки все же тревожные", – сказал Мдинарадзе.
Он подчеркнул, что законы о прозрачности зарубежного финансирования есть в США, Израиле и Австралии, а в Евросоюзе и Франции находятся на стадии рассмотрения. К этому времени законопроект о предотвращении иностранного вмешательства во Франции одобрил комитет по конституционным актам и законодательству Национального собрания (нижняя палата парламента).
По словам Мдинарадзе, противники принятия закона о прозрачности в Грузии – крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" с ее соратниками, партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" и другие, запустили "вредоносный месседж" о том, что в инициированном властями законопроекте и враги, и доброжелатели оказываются в одном котле.
"Те финансы, которые направляются на хорошие дела, заслуживают только благодарности", – заявил Мдинарадзе.
Мдинарадзе подчеркнул, что во враждебную деятельность вовлечены все, кто финансирует в Грузии экстремизм, поляризацию, революционные планы, пропаганду ЛГБТ и пропаганду против идентичности, и не важно являются ли это северными, западными, южными или восточными донорами.
Он высказал претензии в отношении тех, кто финансирует неправительственные организации "Сирцхвилия" и "Дроа", а также оплатил тренинги сербского Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS) в Грузии.
Проведенные в Тбилиси 26-29 сентября 2023 года членами CANVAS тренинги являются одним из доказательств в деле Службы госбезопасности Грузии о готовящихся беспорядках с целью госпереворота. Беспорядки, по данным СГБ, планировались в конце 2023 года, когда страна ждала решения по статусу кандидата в ЕС. Расчет был на отрицательное решение Евросоюза.
Официально было заявлено, что тренинги проводятся для представителей сферы культуры на тему "стратегической ненасильственной борьбы". В действительности же, по данным СГБ, целью визита членов CANVAS было установление контактов с молодежью и влиятельным НПО, которые должны были стать ядром деструктивных и противозаконных действий в октябре-декабре 2023 года.
Тренинги организовали "CANVAS Грузия" и "Институт управления Восток-Запад" (EWMI), а профинансировало их Агентство США по международному развитию USAID. В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет, и что именно они пригласили представителей организации в Грузию.
Мдинарадзе также напомнил о неправильном параллельном подсчете голосов во время парламентских выборов 2020 года, который провела НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED). Донором этой организации является USAID.
ISFED признала ошибку спустя полтора месяца после выборов, когда оппозиционные депутаты уже прекратили бойкот парламента, и завершились уличные акции протеста. Оппозиция обвиняла власти в фальсификации выборов.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
– некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
– юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
– юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
– субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
– физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
– юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
– организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.