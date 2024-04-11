https://sputnik-georgia.ru/20240411/gruzinskoe-vino-budut-prodvigat-na-mestnom-rynke--novaya-programma-pravitelstva-287271443.html

Грузинское вино будут продвигать на местном рынке – новая программа правительства

Грузинское вино будут продвигать на местном рынке – новая программа правительства

Sputnik Грузия

Финансовая поддержка винодельческой отрасли в Грузии должна стать более гибкой и прозрачной 11.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-11T16:32+0400

2024-04-11T16:32+0400

2024-04-11T16:32+0400

грузия

новости

экономика

национальное агентство вина

грузинское вино

вино и виноделие грузии

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Правительство Грузии будет финансировать запланированные по всей стране фестивали грузинского вина, тематические выставки, конкурсы и мероприятия, связанные с образовательной деятельностью, в рамках новой программы продвижения винодельческой отрасли, сообщили в Национальном агентстве вина. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Утвержденную правительством "Государственную программу продвижения грузинской винной продукции на местном рынке" осуществит Национальное агентство вина. Цель программы – сделать механизм финансовой поддержки со стороны государства продвижения винодельческой продукции на местном рынке более гибким и прозрачным. В программе подробно описаны условия финансирования/софинансирования организаторов выставок-фестивалей, мероприятий, связанных с проведением конкурса, и размер вознаграждения, перечень документов, которые необходимо предоставить юридическим лицам, чтобы получить финансирование в рамках программы. Российские виноделы призвали отменить льготы на импорт вина из Грузии>>Прием заявок начнется с 22 апреля 2024 года. Форма заявки для желающих принять участие в программе будет размещена на официальном сайте Национального агентства вина в день начала программы. По инициативе и при поддержке Национального агентства вина параллельно с международными маркетинговыми кампаниями по всей Грузии проводится ряд винных фестивалей, выставок, дегустаций и конкурсов. Их цель – популяризация грузинского вина и другой винодельческой продукции на местном рынке, содействие развитию винодельческой отрасли и винного туризма, а также повышение культуры потребления вина. Продвижение грузинского вина По данным за 2023 год, вино занимает третью строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,3% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в 2023 году из Грузии в РФ вывезли 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 168,3 миллиона долларов, что на 4,6% больше, чем в 2022 году. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Грузия планирует активнее продвигать вино на международных рынках>>Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари в 2023 году. В 2024 году планирует потратить уже 16 миллионов. Грузия – родина винаГрузия официально признана родиной вина в 2017 году, согласно результатам исследований ведущих мировых ученых, представленных во французском городе Бордо. Ученые тщательно изучили найденные в Грузии в разные периоды археологические материалы, среди которых были древнейшие виноградные семена, осадок на старинной глиняной посуде, который в конечном итоге и оказался вином.Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает 8 тысяч лет, она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни.В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняные кувшины) попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии