https://sputnik-georgia.ru/20240208/gruziya-planiruet-aktivnee-prodvigat-vino-na-mezhdunarodnykh-rynkakh-286195628.html

Грузия планирует активнее продвигать вино на международных рынках

Грузия планирует активнее продвигать вино на международных рынках

Софинансирование маркетинговых затрат будет осуществляться только для тех компаний, которые экспортируют на приоритетные рынки, заявили в агентстве вина 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T18:29+0400

2024-02-08T18:29+0400

2024-02-08T18:29+0400

грузия

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вино и виноделие грузии

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Государственный бюджет программы продвижения грузинского вина на международных рынках в 2024 году установлен в размере 16 миллионов лари, что на 2 миллиона лари больше, чем в 2023 году, сообщило Национальное агентство вина. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает третью строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,3% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина. Цель программы – повышение экспортного потенциала, конкурентоспособности и узнаваемости грузинского вина на международных рынках, диверсификация стратегических и приоритетных экспортных рынков. Грузия в топ-3 стран по поставкам тихих вин в Россию в 2023 году >>По информации Агентства, софинансирование маркетинговых затрат будет осуществляться только для тех компаний, которые экспортируют на приоритетные рынки и в разные страны мира, кроме стран СНГ, и при этом соответствуют другим условиям, определенным программой. Приоритетными рынками для грузинского вина остаются США, Великобритания, Германия, Польша, страны Балтии, Китай, Южная Корея и Япония, где компании-подрядчики Национального агентства вина будут реализовывать различные меры по содействию продвижению грузинского вина и увеличению его экспортного потенциала. Кроме того, по информации Агентства, грузинское вино будет представлено на всех важных международных выставках и фестивалях вина и алкогольных напитков в США, странах Европы и Азии. Экспорт грузинского вина вырос в четыре раза за последние 11 лет – премьер >>Винные выставки, конкурсы, туры и фестивали будут проводиться также по всей Грузии, что важно для повышения потенциала винного туризма и культуры потребления вина среди местного населения. В 2023 году грузинское вино было представлено на 14 выставках, 20 фестивалях и 100 профессиональных дегустациях в 15 странах мира. Продвижение грузинского вина Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари в 2023 году. В 2023 году Грузия заработала на экспорте вина 259 миллионов долларов, на 2,6% больше, чем в 2022 году. Кроме того, в прошлом году, из Грузии в РФ вывезли 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 168,3 миллиона долларов, что на 4,6% больше, чем в 2022 году. Грузинское вино из квеври становится все популярнее в мире – магистр вина >>Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируется сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеет грузинские корни. В 2013 году, по решению ЮНЕСКО, грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии