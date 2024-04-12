Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240412/delo-pyati-minut--spiker-parlamenta-prizval-krupneyshie-fondy-vylozhit-proekty-v-gruzii-287293969.html
Дело пяти минут – спикер парламента призвал крупнейшие фонды выложить проекты в Грузии
Дело пяти минут – спикер парламента призвал крупнейшие фонды выложить проекты в Грузии
Sputnik Грузия
Иностранные акторы вместо того, чтобы продемонстрировать готовность к прозрачности, предпочитают лозунги и выражение беспокойства, заявил спикер 12.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-12T16:41+0400
2024-04-12T16:41+0400
грузия
новости
политика
шалва папуашвили
единое национальное движение
элене хоштария
законопроект об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/17/286499477_69:0:1449:776_1920x0_80_0_0_24a11b0a7e461a9559f4dce45f820edd.jpg
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Если иностранные дипломаты и политики искренны в своем беспокойстве по поводу принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии", ничто не мешает им опубликовать проекты "Национального фонда демократии" (NED) и "Европейского фонда за демократию" (EED), заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Ранее власти Грузии заявляли, что именно обещание выложить информацию о проектах, финансируемых в Грузии американским "Национальным фондом демократии" и "Европейским фондом за демократию", было главным условием отзыва в 2023 году проекта закона об "иноагентах". Однако оба фонда отказались раскрывать для грузинского народа информацию о том, какие проекты финансируют в Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;"Мы понимаем обеспокоенность иностранных дипломатов или политиков, но в течение этих двух недель, если они искренны в своем беспокойстве, ничто не мешало им обнародовать проекты NED и EED. Если прозрачность – для них главный принцип и если они не отрицают ее необходимости, вместо разговоров и беспокойства лучше бы они обнародовали и показали бы грузинскому народу, что им нечего скрывать. Дело пяти минут – выложить на своей странице список проектов", – сказал Папуашвили журналистам.По его словам, иностранные акторы вместо того, чтобы продемонстрировать готовность к прозрачности, предпочитают лозунги и выражение беспокойства. По утверждению власти, EED тайно финансирует радикальные группы и партии в Грузии. По словам главы парламента, у партии "Дроа", которую основала бывший член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Элене Хоштария, есть фальшивая неправительственная организация "Дроа". Это НПО в течение года распространяла информацию о том, что Грузия якобы помогает России обходить международные санкции. Ранее Папуашвили заявил, что западные фонды также финансировали сайт Mona.ge, созданный для посягательства на достоинство людей, и на это тратятся деньги европейского и американского народов. Он также акцентировал внимание на том, что американский фонд NED утверждает, что его финансирование в интересах грузинского народа. Этот фонд, как и EED, уже высказался против принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния". Речь идет об акциях с плакатами "Я кинул" в поддержку Лазаре Григориадиса, который ждет приговора за метание "коктейля Молотова" в полицейских во время массовых протестов против принятия закона об "иноагентах" в марте 2023 года. На фоне этих беспорядков тогда было решено отозвать законопроект. Спорный законопроект Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/17/286499477_241:0:1276:776_1920x0_80_0_0_861abb1fef9d03c42b950b1a80bd3d30.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, единое национальное движение, элене хоштария, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, единое национальное движение, элене хоштария, законопроект об иноагентах

Дело пяти минут – спикер парламента призвал крупнейшие фонды выложить проекты в Грузии

16:41 12.04.2024
© Courtesy of Parliament of GeorgiaШалва Папуашвили
Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 12.04.2024
© Courtesy of Parliament of Georgia
Подписаться
Иностранные акторы вместо того, чтобы продемонстрировать готовность к прозрачности, предпочитают лозунги и выражение беспокойства, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Если иностранные дипломаты и политики искренны в своем беспокойстве по поводу принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии", ничто не мешает им опубликовать проекты "Национального фонда демократии" (NED) и "Европейского фонда за демократию" (EED), заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Ранее власти Грузии заявляли, что именно обещание выложить информацию о проектах, финансируемых в Грузии американским "Национальным фондом демократии" и "Европейским фондом за демократию", было главным условием отзыва в 2023 году проекта закона об "иноагентах". Однако оба фонда отказались раскрывать для грузинского народа информацию о том, какие проекты финансируют в Грузии.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
"Мы понимаем обеспокоенность иностранных дипломатов или политиков, но в течение этих двух недель, если они искренны в своем беспокойстве, ничто не мешало им обнародовать проекты NED и EED. Если прозрачность – для них главный принцип и если они не отрицают ее необходимости, вместо разговоров и беспокойства лучше бы они обнародовали и показали бы грузинскому народу, что им нечего скрывать. Дело пяти минут – выложить на своей странице список проектов", – сказал Папуашвили журналистам.
По его словам, иностранные акторы вместо того, чтобы продемонстрировать готовность к прозрачности, предпочитают лозунги и выражение беспокойства.

"Я еще раз призываю всех доноров и иностранных акторов, если они искренны в своей позиции по прозрачности и что им нечего скрывать от грузинского народа – пять минут надо, чтобы обнародовать проекты NED и EED. 2022, 2023 год, текущие проекты, ничто им не мешает это сделать. Так что мяч на их стороне, чтобы показать грузинскому народу, что они искренны в отношении к народу", – сказал Папуашвили.

По утверждению власти, EED тайно финансирует радикальные группы и партии в Грузии. По словам главы парламента, у партии "Дроа", которую основала бывший член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Элене Хоштария, есть фальшивая неправительственная организация "Дроа". Это НПО в течение года распространяла информацию о том, что Грузия якобы помогает России обходить международные санкции.
Ранее Папуашвили заявил, что западные фонды также финансировали сайт Mona.ge, созданный для посягательства на достоинство людей, и на это тратятся деньги европейского и американского народов.
Он также акцентировал внимание на том, что американский фонд NED утверждает, что его финансирование в интересах грузинского народа. Этот фонд, как и EED, уже высказался против принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния".
Папуашвили подчеркнул, что западными фондами финансировалась кампания организации "Стыдно" и молодежного крыла бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в поддержку насилия против полиции.
Речь идет об акциях с плакатами "Я кинул" в поддержку Лазаре Григориадиса, который ждет приговора за метание "коктейля Молотова" в полицейских во время массовых протестов против принятия закона об "иноагентах" в марте 2023 года. На фоне этих беспорядков тогда было решено отозвать законопроект.

Спорный законопроект

Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0