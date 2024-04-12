Дело пяти минут – спикер парламента призвал крупнейшие фонды выложить проекты в Грузии
© Courtesy of Parliament of GeorgiaШалва Папуашвили
© Courtesy of Parliament of Georgia
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Иностранные акторы вместо того, чтобы продемонстрировать готовность к прозрачности, предпочитают лозунги и выражение беспокойства, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Если иностранные дипломаты и политики искренны в своем беспокойстве по поводу принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии", ничто не мешает им опубликовать проекты "Национального фонда демократии" (NED) и "Европейского фонда за демократию" (EED), заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Ранее власти Грузии заявляли, что именно обещание выложить информацию о проектах, финансируемых в Грузии американским "Национальным фондом демократии" и "Европейским фондом за демократию", было главным условием отзыва в 2023 году проекта закона об "иноагентах". Однако оба фонда отказались раскрывать для грузинского народа информацию о том, какие проекты финансируют в Грузии.
"Мы понимаем обеспокоенность иностранных дипломатов или политиков, но в течение этих двух недель, если они искренны в своем беспокойстве, ничто не мешало им обнародовать проекты NED и EED. Если прозрачность – для них главный принцип и если они не отрицают ее необходимости, вместо разговоров и беспокойства лучше бы они обнародовали и показали бы грузинскому народу, что им нечего скрывать. Дело пяти минут – выложить на своей странице список проектов", – сказал Папуашвили журналистам.
По его словам, иностранные акторы вместо того, чтобы продемонстрировать готовность к прозрачности, предпочитают лозунги и выражение беспокойства.
"Я еще раз призываю всех доноров и иностранных акторов, если они искренны в своей позиции по прозрачности и что им нечего скрывать от грузинского народа – пять минут надо, чтобы обнародовать проекты NED и EED. 2022, 2023 год, текущие проекты, ничто им не мешает это сделать. Так что мяч на их стороне, чтобы показать грузинскому народу, что они искренны в отношении к народу", – сказал Папуашвили.
По утверждению власти, EED тайно финансирует радикальные группы и партии в Грузии. По словам главы парламента, у партии "Дроа", которую основала бывший член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Элене Хоштария, есть фальшивая неправительственная организация "Дроа". Это НПО в течение года распространяла информацию о том, что Грузия якобы помогает России обходить международные санкции.
Ранее Папуашвили заявил, что западные фонды также финансировали сайт Mona.ge, созданный для посягательства на достоинство людей, и на это тратятся деньги европейского и американского народов.
Он также акцентировал внимание на том, что американский фонд NED утверждает, что его финансирование в интересах грузинского народа. Этот фонд, как и EED, уже высказался против принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния".
Папуашвили подчеркнул, что западными фондами финансировалась кампания организации "Стыдно" и молодежного крыла бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в поддержку насилия против полиции.
Речь идет об акциях с плакатами "Я кинул" в поддержку Лазаре Григориадиса, который ждет приговора за метание "коктейля Молотова" в полицейских во время массовых протестов против принятия закона об "иноагентах" в марте 2023 года. На фоне этих беспорядков тогда было решено отозвать законопроект.
Спорный законопроект
Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.