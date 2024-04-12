https://sputnik-georgia.ru/20240412/delo-pyati-minut--spiker-parlamenta-prizval-krupneyshie-fondy-vylozhit-proekty-v-gruzii-287293969.html

Дело пяти минут – спикер парламента призвал крупнейшие фонды выложить проекты в Грузии

Дело пяти минут – спикер парламента призвал крупнейшие фонды выложить проекты в Грузии

Sputnik Грузия

Иностранные акторы вместо того, чтобы продемонстрировать готовность к прозрачности, предпочитают лозунги и выражение беспокойства, заявил спикер 12.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-12T16:41+0400

2024-04-12T16:41+0400

2024-04-12T16:41+0400

грузия

новости

политика

шалва папуашвили

единое национальное движение

элене хоштария

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Если иностранные дипломаты и политики искренны в своем беспокойстве по поводу принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии", ничто не мешает им опубликовать проекты "Национального фонда демократии" (NED) и "Европейского фонда за демократию" (EED), заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Ранее власти Грузии заявляли, что именно обещание выложить информацию о проектах, финансируемых в Грузии американским "Национальным фондом демократии" и "Европейским фондом за демократию", было главным условием отзыва в 2023 году проекта закона об "иноагентах". Однако оба фонда отказались раскрывать для грузинского народа информацию о том, какие проекты финансируют в Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Мы понимаем обеспокоенность иностранных дипломатов или политиков, но в течение этих двух недель, если они искренны в своем беспокойстве, ничто не мешало им обнародовать проекты NED и EED. Если прозрачность – для них главный принцип и если они не отрицают ее необходимости, вместо разговоров и беспокойства лучше бы они обнародовали и показали бы грузинскому народу, что им нечего скрывать. Дело пяти минут – выложить на своей странице список проектов", – сказал Папуашвили журналистам.По его словам, иностранные акторы вместо того, чтобы продемонстрировать готовность к прозрачности, предпочитают лозунги и выражение беспокойства. По утверждению власти, EED тайно финансирует радикальные группы и партии в Грузии. По словам главы парламента, у партии "Дроа", которую основала бывший член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Элене Хоштария, есть фальшивая неправительственная организация "Дроа". Это НПО в течение года распространяла информацию о том, что Грузия якобы помогает России обходить международные санкции. Ранее Папуашвили заявил, что западные фонды также финансировали сайт Mona.ge, созданный для посягательства на достоинство людей, и на это тратятся деньги европейского и американского народов. Он также акцентировал внимание на том, что американский фонд NED утверждает, что его финансирование в интересах грузинского народа. Этот фонд, как и EED, уже высказался против принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния". Речь идет об акциях с плакатами "Я кинул" в поддержку Лазаре Григориадиса, который ждет приговора за метание "коктейля Молотова" в полицейских во время массовых протестов против принятия закона об "иноагентах" в марте 2023 года. На фоне этих беспорядков тогда было решено отозвать законопроект. Спорный законопроект Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, единое национальное движение, элене хоштария, законопроект об иноагентах