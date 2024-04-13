https://sputnik-georgia.ru/20240413/gruziya-ne-poluchila-otveta-po-povodu-sanktsiy-ssha-protiv-sudey--partiya-vlasti--287317129.html

Грузия не получила ответа по поводу санкций США против судей – партия власти

Грузия не получила ответа по поводу санкций США против судей – партия власти

Sputnik Грузия

Ранее США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Грузии 13.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-13T18:51+0400

2024-04-13T18:51+0400

2024-04-13T18:57+0400

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илья дарчиашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Грузия не получила никаких доказательств в отношении судей, против которых США ввели визовые санкции, заявил лидер партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию" 5 апреля 2023 года. С тех пор власти Грузии неоднократно призывали Госдеп предоставить доказательства. По его словам, требование начать расследование не может быть выполнено. "Требование начать расследование без доказательств неправильное, если говорить мягко. Наоборот, мы с ними спорим и дискутируем. И говорим: или снимите санкции с судей и извинитесь, или предоставьте доказательства", – сказал Мдинарадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с судьей Леваном Мурусидзе, который выполняет политзаказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Санкции США против грузинских судей Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ на то время посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Как это объяснить?! – спикер парламента Грузии о пребывании Адеишвили в Европе >>Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, европа, сша, мамука мдинарадзе, келли дегнан, илья дарчиашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, тбилиси