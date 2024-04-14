https://sputnik-georgia.ru/20240414/sokhranenie-rodnogo-yazyka-eksperty-za-sozdanie-onlayn-kursov-dlya-detey-emigrantov-287311652.html

Сохранение родного языка: эксперты за создание онлайн-курсов для детей эмигрантов

Сохранение родного языка: эксперты за создание онлайн-курсов для детей эмигрантов

Sputnik Грузия

Круглый стол был приурочен к празднованию Дня родного языка в Грузии 14.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-14T12:08+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. В целях сохранения родного языка для грузинских детей за рубежом необходимо создание онлайн-курсов, заявил доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Грузии Автандил Арабули в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Мероприятие было приурочено ко Дню родного языка (Дедаэнис дге), который отмечают 14 апреля по всей Грузии. Он был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 46 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного. Арабули выступил с инициативой создания онлайн-курсов грузинского языка, которые, по его словам, помогут сохранить родной язык грузинским детям, проживающим за пределами страны. "Человек в любое время смог бы открыть курс, урок, скажем, грузин в штате Колорадо, и регулярно учиться. Это будет самым доступным. Наши дети, к сожалению, очень индивидуальны, больше не любят посещать мероприятия. Все ищут в гаджетах. Подобные курсы дадут возможность помочь в том, чтобы сохранить родной язык", – сказал Арабули. Проблемы грузинского языка на ТВ: эксперты о возвращении профессии корректора >>Также спикеры поговорили о значимости воскресных школ в разных странах. Поэт, прозаик, эссеист, президент Всегрузинского общества Руставели Давид Шемокмедели добавил, что в Санкт-Петербурге есть филиал Всегрузинского общества Руставели. Там же на данный момент открыта воскресная школа. Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек. В современном грузинском языке 17 диалектов, в том числе картлийский, кахетинский (они лежат в основе литературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский и аджарский. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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