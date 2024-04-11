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Закон о прозрачности не должен помешать интеграции Грузии в ЕС – глава МИД

Закон о прозрачности не должен помешать интеграции Грузии в ЕС – глава МИД

Sputnik Грузия

Посол ЕС предупредил власти Грузии о том, что в случае принятия закона об "иноагентах" Еврокомиссии будет сложно дать положительную оценку 11.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-11T21:03+0400

2024-04-11T21:03+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Прозрачность является главным краеугольным камнем европейской интеграции Грузии, поэтому неправильно говорить о том, что грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния" является препятствием на пути в ЕС, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. По словам посла ЕС в Грузии Павла Герчинского, инициированный грузинскими властями законопроект противоречит ценностям и принципам ЕС, и в случае его принятия Еврокомиссии будет сложно дать положительную оценку. В конце года Грузия ждет решения об открытии переговоров по вступлению в ЕС.Он подчеркнул, что интеграция Грузии в Евросоюз зависит от той повестки дня, которая была согласована с европейскими партнерами. "А закон о прозрачности служит большей прозрачности и европейским стандартам... Каким-либо образом связывать этот закон с европейской интеграцией – неправильный подход, и я думаю, что это не должно быть предметом обсуждения", – заявил Дарчиашвили. Прозрачность, по его словам, является главным краеугольным камнем европейской интеграции Грузии.Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата в ЕС и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов, соответствие политике ЕС, судебная реформа и другие.Новые требования к Грузии – обнародован отчет Еврокомиссии>>Что касается т. н. закона об "иноагентах", посол ЕС в Грузии Павел Герчинский выразил надежду, что "найдется способ обеспечения прозрачности". По его словам, обеспечение прозрачности без маргинализации, сдвижения в сторону и стигматизации организаций гражданского общества, которые играют важную роль в любой демократии, в том числе и в Грузии, которая стоит на пути в Европу. Посол отметил, что Грузии нужно как можно быстрее выполнить девять рекомендаций Евросоюза, так как Еврокомиссия уже начала работу над отчетом о расширении. Отчет с рекомендациями для Европейского совета будет обнародован в октябре, а решение о том, откроются ли для Грузии переговоры, будет принято в декабре.Спорный законопроектВласти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз.Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты">>Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Закон об "иноагентах" – реакция ЕС и США на инициативу "Грузинской мечты">>Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:– некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;– вещатель;– юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;– юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".Иностранная сила – это:– субъект, составляющий систему власти иностранного государства;– физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;– юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;– организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, европа, илья дарчиашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз