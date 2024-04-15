https://sputnik-georgia.ru/20240415/yuridicheskiy-komitet-parlamenta-gruzii-podderzhal-zakonoproekt-ob-inoagentakh--287345948.html
Юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект об "иноагентах"
Юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект об "иноагентах"
Sputnik Грузия
С утра у здания парламента Грузии не прекращается акция протеста 15.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-15T22:34+0400
2024-04-15T22:34+0400
2024-04-15T22:58+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии спустя 12 часов жарких дебатов поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодные декларации.С утра у здания парламента не прекращается акция протеста. К вечеру количество митингующих увеличилось в разы. Часть из них находится перед зданием парламента, а остальные пытаются обойти здание, но силы МВД преградили им дорогу.Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призывает Запад. Согласно законопроекту, организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Грузию будут больше ценить за свободные и иногда жесткие решения – Мдинарадзе>>Если организация удовлетворяет этим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Американские и европейские фонды скрывают, что финансируют в Грузии – глава парламента>>Законопроект не предполагает ограничений деятельности НПО и СМИ.Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:– некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;– вещатель;– юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;– юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".Иностранная сила – это:– субъект, составляющий систему власти иностранного государства;– физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;– юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;– организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.Согласно законопроекту, для выявления организаций, проводящих интересы иностранной силы, или для проверки соблюдения закона, министерство юстиции в любое время может заняться изучением вопроса. Основанием для проведения мониторинга может стать решение полномочного лица министерства или поступившее в Минюст заявление, в котором содержится "надлежащее указание" на конкретную организацию, проводящую интересы иностранной силы. Если субъект, удовлетворяющий вышеуказанным критериям, не станет регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, либо заполнять декларацию, он будет оштрафован на 25 тысяч лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, национальное агентство публичного реестра, парламент грузии
грузия, политика, новости, национальное агентство публичного реестра, парламент грузии
Юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект об "иноагентах"
22:34 15.04.2024 (обновлено: 22:58 15.04.2024)
С утра у здания парламента Грузии не прекращается акция протеста
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik.
Юридический комитет парламента Грузии спустя 12 часов жарких дебатов поддержал законопроект
"О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодные декларации.
С утра у здания парламента не прекращается акция протеста. К вечеру количество митингующих увеличилось в разы. Часть из них находится перед зданием парламента, а остальные пытаются обойти здание, но силы МВД преградили им дорогу.
Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призывает Запад.
Согласно законопроекту, организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет этим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Законопроект не предполагает ограничений деятельности НПО и СМИ.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
– некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
– юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
– юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
– субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
– физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
– юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
– организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
Согласно законопроекту, для выявления организаций, проводящих интересы иностранной силы, или для проверки соблюдения закона, министерство юстиции в любое время может заняться изучением вопроса.
Основанием для проведения мониторинга может стать решение полномочного лица министерства или поступившее в Минюст заявление, в котором содержится "надлежащее указание" на конкретную организацию, проводящую интересы иностранной силы.
Если субъект, удовлетворяющий вышеуказанным критериям, не станет регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, либо заполнять декларацию, он будет оштрафован на 25 тысяч лари.