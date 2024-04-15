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Задержания на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси – на месте мобилизован спецназ
Задержания на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси – на месте мобилизован спецназ
Sputnik Грузия
Около 30 человек в первом ряду матерят полицейских, провоцируют, призывают людей к насилию, сказал глава департамента патрульной полиции МВД 15.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-15T23:28+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Полиция задержала несколько человек на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента Грузии в центре Тбилиси за мелкое хулиганство и неподчинение полиции, заявили журналистам в МВД. Акция протеста началась у парламента утром, когда юридический комитет парламента приступил к рассмотрению спорного законопроект об "иноагентах". Спустя 12 часов дебатов, около 22:00 по местному времени, комитет принял проект закона, и заседание завершилось. Митингующие на улице не расходятся, на месте мобилизован спецназ. Он призвал собравшихся у парламента мирно протестовать."Каждое правонарушение будет пресечено полицией", – сказал Сирадзе. По данным телекомпании "ТВ Пирвели", к этому времени задержаны четыре человека. Эту информацию телеканал распространил со ссылкой на директора центрального департамента криминальной полиции МВД Теймураза Купатадзе. Юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект об "иноагентах">>Повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Грузию будут больше ценить за свободные и иногда жесткие решения – Мдинарадзе>>Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призвали Евросоюз, включая отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Задержания на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси – на месте мобилизован спецназ
23:28 15.04.2024 (обновлено: 23:37 15.04.2024)
Около 30 человек в первом ряду матерят полицейских, провоцируют, призывают людей к насилию, сказал глава департамента патрульной полиции МВД
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Полиция задержала несколько человек на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента Грузии в центре Тбилиси за мелкое хулиганство и неподчинение полиции, заявили журналистам в МВД.
Акция протеста началась у парламента утром, когда юридический комитет парламента приступил к рассмотрению спорного законопроект
об "иноагентах". Спустя 12 часов дебатов, около 22:00 по местному времени, комитет принял проект закона, и заседание завершилось. Митингующие на улице не расходятся, на месте мобилизован спецназ.
"Около 30 человек в первом ряду матерят полицейских, провоцируют, призывают людей к насилию, соответственно, полиция реагирует. К этому времени задержаны за мелкое хулиганство и неподчинение полиции, и за оскорбление полицейских", – сказал глава департамента патрульной полиции МВД Важа Сирадзе.
Он призвал собравшихся у парламента мирно протестовать.
"Каждое правонарушение будет пресечено полицией", – сказал Сирадзе.
По данным телекомпании "ТВ Пирвели", к этому времени задержаны четыре человека. Эту информацию телеканал распространил со ссылкой на директора центрального департамента криминальной полиции МВД Теймураза Купатадзе.
Повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС.
Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призвали Евросоюз, включая отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.