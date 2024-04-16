https://sputnik-georgia.ru/20240416/odin-postradavshiy-14-zaderzhannykh---dannye-mvd-s-aktsii-v-tsentre-tbilisi-287348093.html
Один пострадавший, 14 задержанных - данные МВД с акции в центре Тбилиси
Один пострадавший, 14 задержанных - данные МВД с акции в центре Тбилиси
Sputnik Грузия
Часть митингующих не собирается расходиться, на месте мобилизованы разные подразделения МВД 16.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-16T00:28+0400
2024-04-16T00:28+0400
2024-04-16T00:28+0400
новости
грузия
происшествия
тбилиси
парламент грузии
мвд грузии
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/0f/287343025_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_86919e1d2bc98969b0f6afcde855d7c3.jpg
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. МВД Грузии сообщило об одном пострадавшем полицейском и 14 задержанных участниках акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента в центре Тбилиси.Акция протеста началась у парламента утром, когда юридический комитет парламента приступил к рассмотрению спорного законопроект об "иноагентах". Спустя 12 часов дебатов, около 22:00 по местному времени, комитет принял проект закона, и заседание завершилось. Митингующие не расходятся, на месте мобилизован спецназ.Там же отмечено, что несмотря на неоднократные призывы к организаторам и участникам акции протеста подчиниться законным требованиям представителей МВД, не выходить за допустимые законом рамки свободы собраний и выражения, митингующие не учли эти требования, нарушили общественный порядок, оказали сопротивление правоохранителям и оскорбили их. В результате за мелкое хулиганство и неподчинение полиции в административном порядке были задержаны 14 человек. Часть митингующих не собирается расходиться. На месте мобилизованы разные подразделения МВД. Юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект об "иноагентах">>Между тем, инициаторы акции - оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, призвали противников закона "О прозрачности иностранного влияния" собраться у парламента во вторник в полдень, к началу пленарного заседания. Повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Грузию будут больше ценить за свободные и иногда жесткие решения – Мдинарадзе>>Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС.Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призвали Евросоюз, включая отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/0f/287343025_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_9e0a118e1e1eee5f11688d03d8a5335b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, тбилиси, парламент грузии, мвд грузии, политика
новости, грузия, происшествия, тбилиси, парламент грузии, мвд грузии, политика
Один пострадавший, 14 задержанных - данные МВД с акции в центре Тбилиси
Часть митингующих не собирается расходиться, на месте мобилизованы разные подразделения МВД
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. МВД Грузии сообщило об одном пострадавшем полицейском и 14 задержанных участниках акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента в центре Тбилиси.
Акция протеста началась у парламента утром, когда юридический комитет парламента приступил к рассмотрению спорного законопроект
об "иноагентах". Спустя 12 часов дебатов, около 22:00 по местному времени, комитет принял проект закона, и заседание завершилось. Митингующие не расходятся, на месте мобилизован спецназ.
"В результате насильственных действий участников акции пострадал один сотрудник министерства внутренних дел, которому была оказала соответствующая медицинская помощь", - говорится в заявлении МВД.
Там же отмечено, что несмотря на неоднократные призывы к организаторам и участникам акции протеста подчиниться законным требованиям представителей МВД, не выходить за допустимые законом рамки свободы собраний и выражения, митингующие не учли эти требования, нарушили общественный порядок, оказали сопротивление правоохранителям и оскорбили их.
В результате за мелкое хулиганство и неподчинение полиции в административном порядке были задержаны 14 человек.
Часть митингующих не собирается расходиться. На месте мобилизованы разные подразделения МВД.
Между тем, инициаторы акции - оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, призвали противников закона "О прозрачности иностранного влияния" собраться у парламента во вторник в полдень, к началу пленарного заседания.
Повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС.
Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призвали Евросоюз, включая отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.