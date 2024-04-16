https://sputnik-georgia.ru/20240416/odin-postradavshiy-14-zaderzhannykh---dannye-mvd-s-aktsii-v-tsentre-tbilisi-287348093.html

Один пострадавший, 14 задержанных - данные МВД с акции в центре Тбилиси

Один пострадавший, 14 задержанных - данные МВД с акции в центре Тбилиси

Sputnik Грузия

Часть митингующих не собирается расходиться, на месте мобилизованы разные подразделения МВД 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T00:28+0400

2024-04-16T00:28+0400

2024-04-16T00:28+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. МВД Грузии сообщило об одном пострадавшем полицейском и 14 задержанных участниках акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента в центре Тбилиси.Акция протеста началась у парламента утром, когда юридический комитет парламента приступил к рассмотрению спорного законопроект об "иноагентах". Спустя 12 часов дебатов, около 22:00 по местному времени, комитет принял проект закона, и заседание завершилось. Митингующие не расходятся, на месте мобилизован спецназ.Там же отмечено, что несмотря на неоднократные призывы к организаторам и участникам акции протеста подчиниться законным требованиям представителей МВД, не выходить за допустимые законом рамки свободы собраний и выражения, митингующие не учли эти требования, нарушили общественный порядок, оказали сопротивление правоохранителям и оскорбили их. В результате за мелкое хулиганство и неподчинение полиции в административном порядке были задержаны 14 человек. Часть митингующих не собирается расходиться. На месте мобилизованы разные подразделения МВД. Юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект об "иноагентах">>Между тем, инициаторы акции - оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, призвали противников закона "О прозрачности иностранного влияния" собраться у парламента во вторник в полдень, к началу пленарного заседания. Повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Грузию будут больше ценить за свободные и иногда жесткие решения – Мдинарадзе>>Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС.Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призвали Евросоюз, включая отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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