https://sputnik-georgia.ru/20240416/parlament-gruzii-pristupil-k-rassmotreniyu-proekta-zakona-ob-inoagentakh-287360590.html

Парламент Грузии приступил к рассмотрению проекта закона об "иноагентах"

Парламент Грузии приступил к рассмотрению проекта закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Депутаты парламента проголосовали против рассмотрения альтернативных проектов 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T17:13+0400

2024-04-16T17:13+0400

2024-04-16T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Парламент Грузии приступил к рассмотрению проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении, в зале присутствуют как представители оппозиции, так и правящей партии. До начала рассмотрения депутаты ознакомились с двумя альтернативными проектами, предложенными партией "За Грузию".Партия "За Грузию" предложила альтернативу законопроекту об "иноагентах">>Депутаты парламента 78 голосами проголосовали против рассмотрения альтернативных проектов. При этом он отметил, что есть также и плохие интересы, которые финансируют доноры-организации. "За деньгами стоит интерес. И когда интерес позитивный, это хорошо, когда нет – превенцию этого должно осуществить каждое государство", – сказал Мдинарадзе. Он еще раз подчеркнул, что закон коснется только СМИ и неправительственного сектора и не коснется граждан. Для ЕС важна и актуальна прозрачность НПО – депутат партии власти Грузии>>К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Детали законопроекта Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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