Парламент Грузии приступил к рассмотрению проекта закона об "иноагентах"
17:13 16.04.2024 (обновлено: 17:24 16.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerЗаседание парламента Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Депутаты парламента проголосовали против рассмотрения альтернативных проектов
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Парламент Грузии приступил к рассмотрению проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении, в зале присутствуют как представители оппозиции, так и правящей партии.
До начала рассмотрения депутаты ознакомились с двумя альтернативными проектами, предложенными партией "За Грузию".
Депутаты парламента 78 голосами проголосовали против рассмотрения альтернативных проектов.
"У зарегистрированных в других государствах организаций есть свои интересы. И очень хорошо, когда у западных или азиатских стран есть позитивный интерес. И это очень хорошо, когда цель гранта позитивна", – сказал лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мидинарадзе.
При этом он отметил, что есть также и плохие интересы, которые финансируют доноры-организации.
"За деньгами стоит интерес. И когда интерес позитивный, это хорошо, когда нет – превенцию этого должно осуществить каждое государство", – сказал Мдинарадзе.
Он еще раз подчеркнул, что закон коснется только СМИ и неправительственного сектора и не коснется граждан.
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Детали законопроекта
Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности.
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.