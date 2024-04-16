https://sputnik-georgia.ru/20240416/partiya-za-gruziyu-predlozhila-alternativu-zakonoproektu-ob-inoagentakh-287360251.html
Партия "За Грузию" предложила альтернативу законопроекту об "иноагентах"
Партия "За Грузию" предложила альтернативу законопроекту об "иноагентах"
Sputnik Грузия
Правящая партия отвергла альтернативное предложение партии 16.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-16T17:05+0400
2024-04-16T17:05+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Партия "За Грузию" предложила внести изменения в действующее законодательство для обеспечения прозрачности деятельности неправительственного сектора. В частности, партия предложила внести в закон "О бухгалтерском учете и аудите" поправки, которые предусматривают обязательство ежегодного отчета в случае получения грантов Службе финансового учета.Кроме того, партия предложила включить в отчет о получаемых грантах их цели, объем, конкретные направления их использования и условия получения грантов. По словам депутата партии Беки Лилуашвили, это даст возможность обеспечить прозрачность и при этом избежать стигматизации. Для ЕС важна и актуальна прозрачность НПО – депутат партии власти Грузии>>Правящая партия отвергла альтернативное предложение партии, избрав за основу представленный ими закон "О прозрачности иностранного влияния". К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Детали законопроекта Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты">> Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, израиль, австралия, оон, нато, совет европы
грузия, новости, политика, сша, израиль, австралия, оон, нато, совет европы
Партия "За Грузию" предложила альтернативу законопроекту об "иноагентах"
Правящая партия отвергла альтернативное предложение партии
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Партия "За Грузию" предложила внести изменения в действующее законодательство для обеспечения прозрачности деятельности неправительственного сектора.
В частности, партия предложила внести в закон "О бухгалтерском учете и аудите" поправки, которые предусматривают обязательство ежегодного отчета в случае получения грантов Службе финансового учета.
Кроме того, партия предложила включить в отчет о получаемых грантах их цели, объем, конкретные направления их использования и условия получения грантов.
По словам депутата партии Беки Лилуашвили, это даст возможность обеспечить прозрачность и при этом избежать стигматизации.
Правящая партия отвергла альтернативное предложение партии, избрав за основу представленный ими закон "О прозрачности иностранного влияния".
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности.
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.