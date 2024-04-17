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Парламент Грузии проголосовал за закон об "иноганентах" в первом чтении
Парламент Грузии проголосовал за закон об "иноганентах" в первом чтении
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении проголосовал за закон об "иноганентах" 17.04.2024, Sputnik Грузия
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2024-04-17T14:38+0400
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политика
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении проголосовал за закон об "иноганентах" "За" проголосовали 83 депутата, 0 - против. В голосовании участвовали только представители парламентского большинства.Голосование прошло на фоне акции протеста около здания парламета Грузии в центре Тбилиси.Для того, чтобы законопроект вступил в силу, депутаты должны рассмотреть и принять его еще в двух чтениях. Второе чтение предполагает постатейное обсуждение проекта и внесение правок, а третье - внесение редакционных правок в текст закона. Только после принятия в трех чтениях проект будет отправлен президенту Грузии на подпись.Спорный законопроектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:Иностранная сила – это:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, парламент грузии
новости, грузия, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, парламент грузии

Парламент Грузии проголосовал за закон об "иноганентах" в первом чтении

14:33 17.04.2024 (обновлено: 14:38 17.04.2024)
© Courtesy of Parliament of GeorgiaПарламент Грузии. Депутаты в зале заседаний
Парламент Грузии. Депутаты в зале заседаний - Sputnik Грузия, 1920, 17.04.2024
© Courtesy of Parliament of Georgia
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении проголосовал за закон об "иноганентах"
"За" проголосовали 83 депутата, 0 - против. В голосовании участвовали только представители парламентского большинства.
Голосование прошло на фоне акции протеста около здания парламета Грузии в центре Тбилиси.
Для того, чтобы законопроект вступил в силу, депутаты должны рассмотреть и принять его еще в двух чтениях. Второе чтение предполагает постатейное обсуждение проекта и внесение правок, а третье - внесение редакционных правок в текст закона. Только после принятия в трех чтениях проект будет отправлен президенту Грузии на подпись.

Спорный законопроект

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
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