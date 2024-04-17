https://sputnik-georgia.ru/20240417/parlament-gruzii-progolosoval-za-zakon-ob-inoganentakh-v-pervom-chtenii-287358484.html

Парламент Грузии проголосовал за закон об "иноганентах" в первом чтении

Парламент Грузии проголосовал за закон об "иноганентах" в первом чтении

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении проголосовал за закон об "иноганентах" 17.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-17T14:33+0400

2024-04-17T14:33+0400

2024-04-17T14:38+0400

новости

грузия

политика

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

парламент грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/17/286498020_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_7688f4f0adecaa4df3a9385f4827a1b0.jpg

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении проголосовал за закон об "иноганентах" "За" проголосовали 83 депутата, 0 - против. В голосовании участвовали только представители парламентского большинства.Голосование прошло на фоне акции протеста около здания парламета Грузии в центре Тбилиси.Для того, чтобы законопроект вступил в силу, депутаты должны рассмотреть и принять его еще в двух чтениях. Второе чтение предполагает постатейное обсуждение проекта и внесение правок, а третье - внесение редакционных правок в текст закона. Только после принятия в трех чтениях проект будет отправлен президенту Грузии на подпись.Спорный законопроектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:Иностранная сила – это:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, парламент грузии