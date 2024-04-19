https://sputnik-georgia.ru/20240419/gruzinskie-avtodilery-zhaluyutsya-na-krizis-na-rynke-poderzhannykh-mashin-287435814.html
Грузинские автодилеры жалуются на кризис на рынке подержанных машин
Грузинские автодилеры жалуются на кризис на рынке подержанных машин
Sputnik Грузия
Автоимпортеры ожидают, что ситуация стабилизируется уже с лета и автомобили будут активнее продаваться 19.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-19T20:02+0400
2024-04-19T20:02+0400
2024-04-19T20:02+0400
грузия
экономика
новости
автомобили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252549283_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73c02336914bcb5f2fb0e9be86db2de5.jpg
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Грузинский рынок подержанных автомобилей переживает кризис – предложение превышает спрос, заявил коммерческий директор компании "Кавкасус автоимпорт" Александр Векуа. По словам автоимпортера, весной 2023 года на рынке наблюдался дефицит автомобилей, что привело к росту цен. Это, в свою очередь, побудило импортеров завезти больше автомобилей. На фоне того, что тенденция реэкспорта несильно увеличилась, это привело к переполнению авторынков и падению цен на автомобили. Об избытке на рынке подержанных автомобилей говорит и председатель Ассоциации автоимпортеров Александр Нониадзе. По его словам, автодилерам сегодня требуется больше оборотных средств, чем в прошлые годы, однако в свете проблем на рынке автомобили продаются по цене ниже себестоимости. Нониадзе отметил, что параллельно со снижением импорта растут показатели реэкспорта, хотя если смотреть с количественной точки зрения, то и здесь можно наблюдать снижение. "По состоянию на 2023 год избыток предложения составил на 60 тысяч единиц больше, чем мог выдержать рынок. Соответственно, рынок должен продать этот объем, иначе нас ждет постоянное снижение импорта. Не следует считать лишь по объему торговли, что у нас рост в реэкспорте. Надо также считать по проданным автомобилям", – заявил Нониадзе. Реэкспорт автомобилей из Грузии: какие машины перепродает страна >>По его словам, едва удалось достичь показателя 2019 года. "Мы продали около 107 тысяч единиц. Что касается данных 2024 года, то и здесь, если сравнивать с данными предыдущего года, мы имеем рост объема и снижение количества автомобилей", – отметил он. По информации главы Ассоциации, если раньше цена автомобиля составляла 9-10 тысяч долларов, то сейчас она составляет 19 тысяч долларов, и у автоимпортера увеличивается оборотный капитал. Автоимпортеры ожидают, что ситуация стабилизируется уже с лета и автомобили будут активнее продаваться, а спрос и предложение уровняются. По данным национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в январе-марте 2024 года в Грузию завезли автомобили стоимостью 486,6 миллиона долларов, на 31,3% меньше, чем за три месяца 2023 года. Что касается реэкспорта, то в этот период экспорт машин из страны составил 443,8 миллиона долларов, на 7,8% больше, чем в январе-марте 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252549283_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af51e9aea744aac84dc83b4567337305.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, автомобили
грузия, экономика, новости, автомобили
Грузинские автодилеры жалуются на кризис на рынке подержанных машин
Автоимпортеры ожидают, что ситуация стабилизируется уже с лета и автомобили будут активнее продаваться
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Грузинский рынок подержанных автомобилей переживает кризис – предложение превышает спрос, заявил коммерческий директор компании "Кавкасус автоимпорт" Александр Векуа.
По словам автоимпортера, весной 2023 года на рынке наблюдался дефицит автомобилей, что привело к росту цен. Это, в свою очередь, побудило импортеров завезти больше автомобилей. На фоне того, что тенденция реэкспорта несильно увеличилась, это привело к переполнению авторынков и падению цен на автомобили.
"Если в прошлом году на рынке условно было 10 автомобилей и 15 покупателей, в этом году покупателей вновь 15, но предложение вместо 10 уже 30, и это вызвало краткосрочный кризис. На авторынках сегодня цена снижена на 15-20%, и можно сказать, что это своего рода вызов", – заявил Векуа в эфире медиаплатформы BMG.
Об избытке на рынке подержанных автомобилей говорит и председатель Ассоциации автоимпортеров Александр Нониадзе. По его словам, автодилерам сегодня требуется больше оборотных средств, чем в прошлые годы, однако в свете проблем на рынке автомобили продаются по цене ниже себестоимости.
Нониадзе отметил, что параллельно со снижением импорта растут показатели реэкспорта, хотя если смотреть с количественной точки зрения, то и здесь можно наблюдать снижение.
"По состоянию на 2023 год избыток предложения составил на 60 тысяч единиц больше, чем мог выдержать рынок. Соответственно, рынок должен продать этот объем, иначе нас ждет постоянное снижение импорта. Не следует считать лишь по объему торговли, что у нас рост в реэкспорте. Надо также считать по проданным автомобилям", – заявил Нониадзе.
По его словам, едва удалось достичь показателя 2019 года.
"Мы продали около 107 тысяч единиц. Что касается данных 2024 года, то и здесь, если сравнивать с данными предыдущего года, мы имеем рост объема и снижение количества автомобилей", – отметил он.
По информации главы Ассоциации, если раньше цена автомобиля составляла 9-10 тысяч долларов, то сейчас она составляет 19 тысяч долларов, и у автоимпортера увеличивается оборотный капитал.
"Но, поскольку на рынке кризис и они не продаются, лучший вариант – продать по себестоимости. Они продают меньше себестоимости, и прибыли не остается", – заявил Нониадзе.
Автоимпортеры ожидают, что ситуация стабилизируется уже с лета и автомобили будут активнее продаваться, а спрос и предложение уровняются.
По данным национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в январе-марте 2024 года в Грузию завезли автомобили стоимостью 486,6 миллиона долларов, на 31,3% меньше, чем за три месяца 2023 года.
Что касается реэкспорта, то в этот период экспорт машин из страны составил 443,8 миллиона долларов, на 7,8% больше, чем в январе-марте 2023 года.