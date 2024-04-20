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Лидер правящей партии Грузии назвал условия отзыва закона об "иноагентах"
Лидер правящей партии Грузии назвал условия отзыва закона об "иноагентах"
Sputnik Грузия
В Грузии этот законопроект называют "российским законом" и который день проводят масштабные акции протеста в Тбилиси 20.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-20T15:46+0400
2024-04-20T15:46+0400
2024-04-20T15:59+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" упразднит закон "О прозрачности иностранного влияния", если ЕС сделает это условием для вступления в союз, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Грузия в декабре 2023 года получила статус-кандидата и девять условий, при выполнении которых страна начнет переговоры по вступлению в ЕС. Политик отметил, что для Грузии нужна прозрачность и неприемлемо, когда деньги иностранных партнеров тратятся на организацию "деструктивных, анархистских, экстремистских акций". Лавров оценил закон об "иноагентах" в Грузии>>"Для нас неприемлемо, когда эти деньги направлены или были направлены на организацию деструктивных, анархистских, экстремистских акций, на распространение идеологии, направленной против государства. Эти известные, агрессивные организации, такие же как "Сирцхвлиа" (Позор), стояли за многими акциями. Другие организации, получившие финансирование из-за границы и использовавшие эти деньги против правительства, власти, народа, принесли тревогу, беспорядок, хаос. Это неприемлемо", – сказал Гарибашвили. По его словам, ряд организаций дискредитировали работу гражданского сектора в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси. Оппозиция устроила ночное шествие по главным улицам Тбилиси – видео>>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, совет ес, грузия - евросоюз, евросоюз
политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, совет ес, грузия - евросоюз, евросоюз
Лидер правящей партии Грузии назвал условия отзыва закона об "иноагентах"
15:46 20.04.2024 (обновлено: 15:59 20.04.2024)
В Грузии этот законопроект называют "российским законом" и который день проводят масштабные акции протеста в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" упразднит закон "О прозрачности иностранного влияния", если ЕС сделает это условием для вступления в союз, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Грузия в декабре 2023 года получила статус-кандидата и девять условий, при выполнении которых страна начнет переговоры по вступлению в ЕС.
"Сегодня страна не станет (членом ЕС – ред.). Мы не готовы стать членом ЕС, тем более что есть столько проблем. Сегодня Евросоюз не готов к расширению, и на это понадобится время. И последующие шаги будут зависеть от многих факторов. Если сказать проще: если к тому времени, как страна будет готова, и нам скажут, что завтра мы станем членами ЕС, мы можем упразднить закон, пересмотреть его и принять новый или его изменить", – сказал Гарибашвили.
Политик отметил, что для Грузии нужна прозрачность и неприемлемо, когда деньги иностранных партнеров тратятся на организацию "деструктивных, анархистских, экстремистских акций".
"Для нас неприемлемо, когда эти деньги направлены или были направлены на организацию деструктивных, анархистских, экстремистских акций, на распространение идеологии, направленной против государства. Эти известные, агрессивные организации, такие же как "Сирцхвлиа" (Позор), стояли за многими акциями. Другие организации, получившие финансирование из-за границы и использовавшие эти деньги против правительства, власти, народа, принесли тревогу, беспорядок, хаос. Это неприемлемо", – сказал Гарибашвили.
По его словам, ряд организаций дискредитировали работу гражданского сектора в Грузии.
"Есть замаскированные организации, которые по сути являются де-факто сателлитами самой радикальной политической партии, их деятельность непрозрачна. Они дискредитировали другие НПО. Это проблема. Они дискредитируют, в том числе, и наши дружественные государства и вредят этим отношениям", – заявил Гарибашвили.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.