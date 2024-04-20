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Лидер правящей партии Грузии назвал условия отзыва закона об "иноагентах"

Лидер правящей партии Грузии назвал условия отзыва закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

В Грузии этот законопроект называют "российским законом" и который день проводят масштабные акции протеста в Тбилиси 20.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-20T15:46+0400

2024-04-20T15:46+0400

2024-04-20T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" упразднит закон "О прозрачности иностранного влияния", если ЕС сделает это условием для вступления в союз, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Грузия в декабре 2023 года получила статус-кандидата и девять условий, при выполнении которых страна начнет переговоры по вступлению в ЕС. Политик отметил, что для Грузии нужна прозрачность и неприемлемо, когда деньги иностранных партнеров тратятся на организацию "деструктивных, анархистских, экстремистских акций". Лавров оценил закон об "иноагентах" в Грузии>>"Для нас неприемлемо, когда эти деньги направлены или были направлены на организацию деструктивных, анархистских, экстремистских акций, на распространение идеологии, направленной против государства. Эти известные, агрессивные организации, такие же как "Сирцхвлиа" (Позор), стояли за многими акциями. Другие организации, получившие финансирование из-за границы и использовавшие эти деньги против правительства, власти, народа, принесли тревогу, беспорядок, хаос. Это неприемлемо", – сказал Гарибашвили. По его словам, ряд организаций дискредитировали работу гражданского сектора в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси. Оппозиция устроила ночное шествие по главным улицам Тбилиси – видео>>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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