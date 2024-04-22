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Грузия приняла почти 1 миллион туристов с начала года

Грузия приняла почти 1 миллион туристов с начала года

Sputnik Грузия

Наибольшее число визитов за первые три месяца года осуществили граждане Турции 22.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузия приняла 1,3 миллиона международных путешественников в январе-марте 2024 года, до 1 миллиона из которых были туристами, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.Число визитов международных путешественников в Грузию в первом квартале 2024 года выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Страна восстановила показатели 2019 года на 80,4%.Доходы от туризма выросли в первом квартале 2024 года – оценка инвесткомпании>>Из общего числа визитов 938,6 тысячи были туристическими, что на 11% больше, чем в первом квартале прошлого года, и на 6,4% больше, чем в январе-марте 2019 года.Лидеры по визитам в ГрузиюНаибольшее число визитов в Грузию в январе-марте 2024 года осуществили граждане Турции – 254,6 тысячи, что на 17,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, и на 26,5% больше, чем в первом квартале 2019 года.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 60,5% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Садахло" на грузино-армянской границе.Лоукостер Transavia совершил первый рейс из Амстердама в Тбилиси>>На втором месте – посещение страны воздушным путем (38,7% от общего числа иностранцев). Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались более 307,6 тысячи путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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