https://sputnik-georgia.ru/20240424/eto-ne-kontraktsiya--volskiy-ob-aktsii-v-podderzhku-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-287524979.html
Это не контракция – Вольский об акции в поддержку закона об "иноагентах" в Грузии
Это не контракция – Вольский об акции в поддержку закона об "иноагентах" в Грузии
Sputnik Грузия
На акции в поддержу закона об "иноагентах" соберется большое количество людей, считают в "Грузинской мечте" 24.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-24T11:38+0400
2024-04-24T11:38+0400
2024-04-24T15:32+0400
политика
грузия
новости
бидзина иванишвили
мамука мдинарадзе
грузинская мечта - демократическая грузия
тбилиси
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Акция в поддержку закона об "иноагентах", анонсированная правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", не должна быть рассмотрена как контракция, так как ее участники считают, что достоинство страны нужно защитить, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров партии власти Гия Вольский. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала акцию своих сторонников 29 апреля – всенародное собрание у здания парламента Грузии в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния". На акции будет присутствовать почетный председатель и основатель партии Бидзина Иванишвили. Оппозиция оценивает запланированную акцию "Грузинской мечты" как шаг к конфронтации и заявляет, что правящая партия готовится использовать административный ресурс. Ранее исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что ни один человек, будь он госслужащий или нет, не примет участия в акции против своей воли. Лидеры "Грузинской мечты" против насильного привлечения людей на акцию 29 апреля>>Между тем депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Александре Раквиашвили считает, что акция правящей партии важна, так как все смогут увидеть, сколько на самом деле сторонников у "Грузинской мечты". Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.Почему Грузии нельзя то, что можно ЕС? Лидер "Грузинской мечты" резко ответил на критику>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Это не контракция – Вольский об акции в поддержку закона об "иноагентах" в Грузии
11:38 24.04.2024 (обновлено: 15:32 24.04.2024)
На акции в поддержу закона об "иноагентах" соберется большое количество людей, считают в "Грузинской мечте"
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Акция в поддержку закона об "иноагентах", анонсированная правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", не должна быть рассмотрена как контракция, так как ее участники считают, что достоинство страны нужно защитить, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров партии власти Гия Вольский.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала акцию своих сторонников 29 апреля – всенародное собрание у здания парламента Грузии в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния". На акции будет присутствовать почетный председатель и основатель партии Бидзина Иванишвили.
"Это ни в коем случае нельзя рассматривать как контракцию... Они даже не могут себе представить, что есть очень большая группа людей, которым не нравится, когда отвергают родину, которые считают, что достоинство страны должно быть защищено. Соберется большое количество таких людей", – заявил Вольский.
Оппозиция оценивает запланированную акцию "Грузинской мечты" как шаг к конфронтации и заявляет, что правящая партия готовится использовать административный ресурс. Ранее исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что ни один человек, будь он госслужащий или нет, не примет участия в акции против своей воли.
Между тем депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Александре Раквиашвили считает, что акция правящей партии важна, так как все смогут увидеть, сколько на самом деле сторонников у "Грузинской мечты".
"Если 100 тысяч человек по своей воле выходят на улицу и поддерживают "Грузинскую мечту", то окажется, что в этом случае оппозиция будет не права в своих оценках. Но если окажется, что выйдет 20 тысяч человек, и в основном сотрудники разных сакребуло (городское или районное собрание) и т. д., то эта акция не будет иметь никакого влияния на процессы", – подчеркнул Раквиашвили.
Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.