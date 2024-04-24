https://sputnik-georgia.ru/20240424/eto-ne-kontraktsiya--volskiy-ob-aktsii-v-podderzhku-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-287524979.html

Это не контракция – Вольский об акции в поддержку закона об "иноагентах" в Грузии

Это не контракция – Вольский об акции в поддержку закона об "иноагентах" в Грузии

Sputnik Грузия

На акции в поддержу закона об "иноагентах" соберется большое количество людей, считают в "Грузинской мечте" 24.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-24T11:38+0400

2024-04-24T11:38+0400

2024-04-24T15:32+0400

политика

грузия

новости

бидзина иванишвили

мамука мдинарадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

тбилиси

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Акция в поддержку закона об "иноагентах", анонсированная правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", не должна быть рассмотрена как контракция, так как ее участники считают, что достоинство страны нужно защитить, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров партии власти Гия Вольский. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала акцию своих сторонников 29 апреля – всенародное собрание у здания парламента Грузии в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния". На акции будет присутствовать почетный председатель и основатель партии Бидзина Иванишвили. Оппозиция оценивает запланированную акцию "Грузинской мечты" как шаг к конфронтации и заявляет, что правящая партия готовится использовать административный ресурс. Ранее исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что ни один человек, будь он госслужащий или нет, не примет участия в акции против своей воли. Лидеры "Грузинской мечты" против насильного привлечения людей на акцию 29 апреля>>Между тем депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Александре Раквиашвили считает, что акция правящей партии важна, так как все смогут увидеть, сколько на самом деле сторонников у "Грузинской мечты". Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.Почему Грузии нельзя то, что можно ЕС? Лидер "Грузинской мечты" резко ответил на критику>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах