https://sputnik-georgia.ru/20240424/tsentr-tbilisi-ne-perekryvat-mvd-predupredilo-mitinguyuschikh-protiv-zakona-ob-inoagentakh-287530340.html

Центр Тбилиси не перекрывать! МВД предупредило митингующих против закона об "иноагентах"

Центр Тбилиси не перекрывать! МВД предупредило митингующих против закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

По данным МВД, искусственное перекрытие дороги приводит к нарушению движения транспорта 24.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-24T15:20+0400

2024-04-24T15:20+0400

2024-04-24T15:49+0400

грузия

новости

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Число протестующих против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси стало меньше, поэтому они больше не смогут перекрывать движение на проспекте Руставели в центре столицы, говорится в заявлении МВД. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Акции протеста проходят у парламента Грузии ежедневно начиная с 15 апреля. Митингующие требуют отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и раз в год заполнять декларацию. Парламент принял его пока в первом чтении. По данным МВД, искусственное перекрытие дороги приводит к нарушению движения транспорта, кроме того, нарушает права людей, проживающих и работающих в районе митинга, препятствует нормальному функционированию учреждений и организаций. МВД Грузии напоминает, что согласно закону "О собраниях и манифестациях" запрещается искусственно перекрывать проезжую часть транспорта, если этого не требует количество участников собрания или демонстрации. Также запрещено намеренно создавать препятствия для движения транспорта. МВД Грузии обещает также установить лиц, которые призывают участников акции протеста парализовать магистрали, несмотря на малое количество людей. Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста. Почему Грузии нельзя то, что можно ЕС? Лидер "Грузинской мечты" резко ответил на критику>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, законопроект об иноагентах