https://sputnik-georgia.ru/20240425/sterilizatsiya-ventilyatsiya-instrumenty--chto-proiskhodit-v-klinikakh-gruzii-287535250.html

Стерилизация, вентиляция, инструменты – что происходит в клиниках Грузии?

Стерилизация, вентиляция, инструменты – что происходит в клиниках Грузии?

Sputnik Грузия

Информация о всех обнаруженных нарушениях была передана Минздраву Грузии 25.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-25T09:48+0400

2024-04-25T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Работники офиса Народного защитника Грузии выявили целый ряд серьезных нарушений в стационарных медицинских учреждениях в разных районах страны, включая хирургические инструменты с коррозией, неисправную систему вентиляции, проблемы со стерилизацией и гигиеной. Проверки прошли в девяти клиниках, выбранных случайно: в Тбилиси, а также регионах Кахети, Шида Картли, Квемо Картли, Самцхе-Джавахети, Имерети, Самегрело – Земо Сванети и Аджарской автономной республике. "Стариков не моют, антисанитария" – какие нарушения выявили в доме престарелых Цнори?>>Выяснилось, что ни в одном из проверенных медицинских учреждений систематический контроль за соблюдением мер гигиены рук не проводился. В пяти клиниках были проблемы с системами вентиляции в зонах высокого и очень высокого риска, что повышает риск распространения инфекций воздушно-капельным путем из изоляторов. Также мониторинг выявил в пяти стационарах грубые нарушения процесса предварительной стерилизации инструментов и дезинфекции в моргах при клиниках. "Состояние стерилизованных инструментов также не соответствовало установленным нормам, что влияет на качество стерилизации многоразовых хирургических и других медицинских инструментов/материалов. Не учитывались и требования к стирке, обращению, хранению и использованию медицинского белья", – отмечено в отчете. Также представители офиса Народного защитника обнаружили нарушения в обращении с медицинскими отходами. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Представители офиса Народного защитника обнаружили и другие проблемы в клиниках: Кроме того, учебные модули и программы в большинстве медучреждений не учитывают потребностей конкретного медицинского учреждения, носят поверхностный и формальный характер, говорится в отчете. Информация о всех обнаруженных нарушениях была передана Минздраву Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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минздрав, новости, общество, грузия, здравоохранение в грузии, здравоохранение, народный защитник грузии