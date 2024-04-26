https://sputnik-georgia.ru/20240426/kak-ostanovit-migratsiyu-grazhdan-gruzii--mnenie-premera-287567800.html

Как остановить миграцию граждан Грузии – мнение премьера

Как остановить миграцию граждан Грузии – мнение премьера

Sputnik Грузия

У миграции есть две причины: первое – большое экономическое отставание, а второе – открытые границы, считает премьер 26.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-26T23:15+0400

2024-04-26T23:15+0400

2024-04-26T23:15+0400

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ираклий кобахидзе

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статистика

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Пока в Грузии будет низкий уровень жизни, сохранится и высокий уровень миграции из страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Согласно данным Национальной службы статистики, из страны в 2023 году мигрировали 245 064 человека, что на 95,6% выше показателя 2022 года. При этом из общего числа уехавших 163 480 – граждане Грузии, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 100 802 человека. По его словам, Грузии понадобится несколько лет, чтобы приблизится к уровню стран ЕС. "У миграции есть две причины: первое – большое экономическое отставание, а второе – открытые границы, то есть легко покинуть страну и уехать в страны ЕС. Если брать Германию, мы по уровню жизни отстаем от нее в три раза", – сказал Кобахидзе. Миграция в Грузии – сколько въехало и выехало из страны >>За 2023 год из Грузии мигрировали 245 064 человека, что на 95,6% выше показателя 2022 года, число же мигрировавших в Грузию составило 205 857 человек, что на 14,5% выше показателя 2022 года. По данным "Сакстата", граждане Грузии составляют 66,7% всех мигрировавших из Грузии, 4,6% – вернувшихся в страну. Так, из страны уехали в 2023 году 163 480 граждан Грузии, а вернулись – 91 896.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, миграция, статистика