https://sputnik-georgia.ru/20240426/kto-pishet-kriticheskie-rezolyutsii-ep-po-gruzii-otvet-glav-parlamenta-287563962.html

Кто пишет критические резолюции ЕП по Грузии? Ответ главы парламента

Кто пишет критические резолюции ЕП по Грузии? Ответ главы парламента

Sputnik Грузия

Глава грузинского законодательного органа прокомментировал последнюю резолюцию Европарламента 26.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-26T17:46+0400

2024-04-26T17:46+0400

2024-04-26T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Тексты резолюций для депутатов Европарламента пишут американские лоббисты, и тот факт, что у осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили есть покровители в Европе, еще раз указывает на существующую там политическую коррупцию, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Своей резолюцией Европарламент призвал Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС, пока в повестке дня стоит принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". А в поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отзыва инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ*. Департамент юстиции США ранее опубликовал информацию о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое. Информацию о лоббистской деятельности оппонентов властей Грузии общественность смогла узнать благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят. Манипуляция и шантаж – депутат о резолюции Европарламента по Грузии>>"Это еще раз показывает ту политическую коррупцию, которую мы, к сожалению, наблюдаем, в том числе и в Европарламенте. Это яркий пример политической коррупции, когда у преступника и создателя антидемократической системы пыток есть несколько покровителей в Европе", – заявил Папуашвили. В свое время осужденный Саакашвили свободно передвигался и даже был принят в разные кабинеты Брюсселя, а затем, по словам Папуашвили, в 2021 году его поощрили проникнуть в Грузию. Что касается самой резолюции, то, по оценке Папуашвили, это политическое заявление и ничего больше. "У нас и раньше были такие записи, как введение санкций, освобождение Михаила Саакашвили, здесь нет ничего нового в этом отношении", – добавил Папуашвили. Саакашвили на основании приговоров судов по двум из пяти возбужденных против него уголовных дел находится в заключении с 1 октября 2021 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили неоднократно заявляла, что никогда не помилует экс-президента, несмотря на призывы части оппозиции и евродепутатов. Что касается резолюции, то она была принята 425 голосами 25 апреля. Документ инициировали евродепутаты от разных фракций Европарламента, среди них систематически критикующие грузинские власти Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, Свен Миксер, Маркета Грегорова, Анна Фотыга. Как они заявляли не раз, власти Грузии меняют прозападный внешнеполитический курс на пророссийский. Вендетта недобросовестных европарламентариев – глава парламента о резолюции по Грузии>>Отдельно состоялось голосование за поправки к резолюции. В резолюции говорится, что законопроект несовместим с ценностями и демократическими принципами ЕС, противоречит амбициям Грузии вступить в ЕС, наносит ущерб международной репутации Грузии и ставит под угрозу евроатлантическую интеграцию страны. Евродепутаты также призвали Еврокомиссию и государства-члены Евросоюза оценить влияние законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" на роль ЕС как донора в Грузии и четко проинформировать правительство и парламент Грузии об этом возможном воздействии и его последствиях для финансирования ЕС в целом. Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния". Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси. В последнее время акции проводит исключительно молодежь. Не принимать законопроект т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае 2023 года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. В середине июня 2023 года Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет права заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, сша, тбилиси, украина, михаил саакашвили, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, европарламент, еврокомиссия