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Отмена безвиза для Грузии невозможна – вице-премьер о резолюции Европарламента

Отмена безвиза для Грузии невозможна – вице-премьер о резолюции Европарламента

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Упразднение решения Евросоюза о либерализации визового режима для Грузии невозможно из-за существующих процедур, а принятая... 26.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Упразднение решения Евросоюза о либерализации визового режима для Грузии невозможно из-за существующих процедур, а принятая Европарламентом резолюция является лишь карательной мерой, заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани. Своей резолюцией Европарламент призвал Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС, пока в повестке дня стоит принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". А в поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отзыва инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ*. Как отметила вице-премьер, авторы резолюции не принимают решения о приостановлении или отмене безвизового режима. "Каким бы ни был этот текст, он принят, за него проголосовали депутаты Европарламента, которые не являются теми, кто принимает решение о приостановлении или отмене безвизового режима. Они не являются исполнительным органом Евросоюза", – подчеркнула Цулукиани. По словам Цулукиани, они осуществляют свои полномочия и принимают резолюции или рекомендации, как, по их мнению, должны действовать исполнительные структуры Евросоюза. "Но это не означает принятия решения", – подчеркнула вице-премьер. Каладзе назвал резолюцию Европарламента по Грузии макулатурой>>Целью этой записи было наказать Грузию, точно так же наказание было целью в то время, когда Молдове и Украине был предоставлен статус кандидата на вступление в ЕС, а Грузии – нет, отметила Цулукиани. "Тогда это была карательная мера, которую мы до сих пор романтично называем несправедливым решением. Но на самом деле это была карательная мера за то, чего мы не сделали. Я имею в виду открытие второго фронта. Это еще одна попытка наказать нас за поведение, которое они считают неуместным", – заявила Цулукиани. По мнению вице-премьера, принятие этой резолюции еще раз показывает, как некоторые депутаты Европарламента пытаются наказать грузинский народ. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Что касается резолюции, она была принята 425 голосами. Документ инициировали евродепутаты от разных фракций Европарламента, среди них систематически критикующие грузинские власти Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, Свен Миксер, Маркета Грегорова, Анна Фотыга. Как они заявляли не раз, власти Грузии меняют прозападный внешнеполитический курс на пророссийский. Отдельно состоялось голосование за поправки к резолюции. В резолюции говорится, что законопроект несовместим с ценностями и демократическими принципами ЕС, противоречит амбициям Грузии вступить в ЕС, наносит ущерб международной репутации Грузии и ставит под угрозу евроатлантическую интеграцию страны. Евродепутаты также призвали Еврокомиссию и государства-члены Евросоюза оценить влияние законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" на роль ЕС, как донора в Грузии, и четко проинформировать правительство и парламент Грузии об этом возможном воздействии и его последствиях для финансирования ЕС в целом. Европарламент принял критическую резолюцию по Грузии>>Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния". Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси. В последнее время акции проводит исключительно молодежь. Не принимать законопроект т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Детали законопроекта Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: * Экстремистская организация, запрещенная в России.

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грузия, политика, новости, тбилиси, сша, молдова, тея цулукиани, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, еврокомиссия, европарламент