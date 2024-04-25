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https://sputnik-georgia.ru/20240425/evroparlament-prinyal-kriticheskuyu-rezolyutsiyu-po-gruzii-287546544.html
Европарламент принял критическую резолюцию по Грузии
Европарламент принял критическую резолюцию по Грузии
Sputnik Грузия
За резолюцию проголосовали 425 евродепутатов, против – 5 25.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-25T15:53+0400
2024-04-25T16:08+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Депутаты Европарламента приняли резолюцию по Грузии, в которой осуждается намерение грузинских властей принять закон об "иноагентах".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;За документ проголосовали 425 евродепутатов, против – 5. Резолюция призывает ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и тех депутатов, которые проголосуют за закон "О прозрачности иностранного влияния". Кроме того, в Европарламенте были сделаны заявления с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также прозвучали угрозы о прекращении финансовой помощи от ЕС в случае принятия спорного законопроекта.Спикер парламента Грузии резко ответил на обвинения европарламентариев&gt;&gt;Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Спорный законопроектПарламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, политика, грузия, сша, тбилиси, израиль, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, оон, европарламент
новости, политика, грузия, сша, тбилиси, израиль, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, оон, европарламент

Европарламент принял критическую резолюцию по Грузии

15:53 25.04.2024 (обновлено: 16:08 25.04.2024)
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Parlamentul European / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - Sputnik Грузия, 1920, 25.04.2024
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Parlamentul European
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За резолюцию проголосовали 425 евродепутатов, против – 5
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Депутаты Европарламента приняли резолюцию по Грузии, в которой осуждается намерение грузинских властей принять закон об "иноагентах".
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За документ проголосовали 425 евродепутатов, против – 5. Резолюция призывает ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и тех депутатов, которые проголосуют за закон "О прозрачности иностранного влияния".
Кроме того, в Европарламенте были сделаны заявления с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также прозвучали угрозы о прекращении финансовой помощи от ЕС в случае принятия спорного законопроекта.
Спикер парламента Грузии резко ответил на обвинения европарламентариев>>
Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.

Спорный законопроект

Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
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