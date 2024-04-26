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Каладзе назвал резолюцию Европарламента по Грузии макулатурой

Каладзе назвал резолюцию Европарламента по Грузии макулатурой

Sputnik Грузия

Генсек "Грузинской мечты" прокомментировал каждое жесткое замечание 26.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-26T02:04+0400

2024-04-26T02:04+0400

2024-04-26T02:04+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе назвал жесткую резолюцию Европарламента по Грузии макулатурой и добавил, что грузинские власти готовы помочь европейским коллегам в избавлении от агентократии. Своей резолюцией Европарламент призвал Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС пока в повестке дня стоит принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". А в поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отзыва инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ*.Он с сожалением отметил, что сегодня в европейских структурах укоренился лоббизм и вредоносные отношения. "Подобные позорные резолюции в первую очередь оскорбляют именно европейские институты и вредят их репутации", - сказал Каладзе. При этом он подчеркнул, что Грузия нужна Европе."Да, нам нужна Европа, но и мы не меньше нужны Европе, так как у нас большой опыт борьбы с агентократией. В недавнем прошлом мы освободили страну от управляемых внешними силами марионеток, а также поможем нашим европейским коллегам, чтобы и они смогли избавиться от управления агентуры, которая обесценивает европейские структуры и европейскую идею", - заявил Каладзе. Генсек "Грузинской мечты" прокомментировал каждое жесткое замечание по Грузии в резолюции и поправках к ней, за которые голосование проходило отдельно. "Устами полностью погрязших в лоббизме депутатов грузинскому народу сказали, что мы, оказывается, должны освободить Михаила Саакашвили (экс-президент Грузии - ред.), преступника, который создал в нашей стране порочную систему пыток, убийств, рэкета бизнеса, мучений людей, изнасилований", - заявил Каладзе.Репутации Грузии наносит вред не заключение Саакашвили, а его действия – Каладзе>>При этом он отметил, что параллельно этому европарламентарии потребовали введения санкций против человека, "который ценою своей жизни вырвал эту страну из рук банды агентов-криминалов и спас от уничтожения".Каладзе подчеркнул, что Иванишвили спас культуру и духовность Грузии своей беспрецедентной благотворительностью и заложил основу такой демократии в Грузии, где права человека, права на свободу слова защищены на высшем уровне. Он также прокомментировал призыв отказаться от принятия законопроектов о защите семейных ценностей и несовершеннолетних, и запрете пропаганды ЛГБТ*."Проще говоря, прямо сказали, что в Грузии широкое поле должны предоставить пропаганде нетрадиционной сексуальной ориентации, ее распространению и популяризации, что прямо угрожает нашим будущим поколениям", - сказал Каладзе. Между тем, он отметил, что в Грузии защищены права всех людей, вне зависимости от их веры, пола, сексуальной ориентации и так далее. Европарламент принял критическую резолюцию по Грузии>>"Естественно, мы не интересуемся ничьей личной жизнью и не собираемся никого осуждать. У всех есть своя жизнь и каждый может жить как хочет, но пропаганда категорически неприемлема", - сказал генсек "Грузинской мечты". Он также жестко ответил на призыв отказаться от принятия закона "О прозрачности иностранного финансирования", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться и заполнять ежегодные декларации."Они хотят, чтобы в нашу страну тайно поступали "черные деньги", которые потом идут на деструктивные действия против нашей страны. Парадокс, но поддерживающие эту резолюцию депутаты стоят на стороне непрозрачности, тьмы, при том на фоне, когда в ближайшее время сам Евросоюз примет намного жестче закон об иностранном финансировании", - заявил Каладзе. По его словам, этой записью в резолюции Грузии прямо сказали, что ей нельзя делать то, что они сами делают. Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>Абсурдом генсек "Грузинской мечты" назвал призыв к Еврокомиссии оперативно оценить влияние инициированного законопроекта об "иноагентах" на выполнение Грузией контрольных показателей либерализации визового режима.С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода."Эта абсурдная запись была сделана только с одной целью как-то вызвать в населении ажиотаж, запутать общество, чтобы потом усилить протестный заряд", - сказал Каладзе. Наглядным примером этого он назвал реакцию т. н. "радикальной оппозиции" на принятие Европарламентом жесткой резолюции по Грузии. "Спустя несколько минут после принятия резолюции обанкротившиеся политики один за другим выстроились перед камерами и пытаются обмануть народ якобы отменяют безвизовое сообщение. Хочу обратиться к обществу: друзья, не позволяйте себя обмануть", - заявил Каладзе. Резолюция Европарламента не имеет никакой ценности - глава парламента Грузии>>Он подчеркнул, что такого механизма не существует."Для начала процесса, не говоря уже об отмене визалиберализации, нужно согласие 27 стран-членов Евросоюза. К счастью, в европейской бюрократии еще есть здоровые политические силы, которые не дадут толчок подобному позорному шагу", – сказал Каладзе.В завершение генсек "Грузинской мечты" сказал, что приоритетом нынешней власти Грузии является суверенитет страны, мир в стране и забота о благополучии каждого гражданина.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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