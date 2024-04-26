https://sputnik-georgia.ru/20240426/premer-ministr-gruzii-rezolyutsii-evroparlamenta--grosh-tsena-287566598.html

Премьер-министр Грузии: резолюции Европарламента – грош цена

Премьер-министр Грузии: резолюции Европарламента – грош цена

Sputnik Грузия

Резолюция Европарламента – это повторение процесса, который имел место в 2022 году, подчеркнул премьер 26.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-26T20:32+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Европарламентарии намеренно создают негативный фон и запугивают грузинское общество своими резолюциями, но их резолюциям грош цена, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Своей резолюцией Европарламент призвал Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС, пока в повестке дня стоит принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". А в поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отзыва инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ*. По его мнению, резолюция Европарламента – это повторение процесса, который имел место в 2022 году. Тогда определенные силы, в том числе и эти одиозные депутаты Европарламента, знали, что страна не сможет получить статус кандидата в июне 2022 года, и создали для этого негативный фон в обществе. Они запугивали и шантажировали грузинскую общественность, заявил премьер. "Тогда в отношении Грузии были приняты три разные резолюции, в том числе об освобождении преступников и прекращении уголовного преследования преступников. Была речь и о санкциях для Бидзины Иванишвили. Это был своего рода подготовительный фон к революции, которая должна была произойти в Грузии после неполучения статуса кандидата. Однако вы помните, что эти резолюции остались в виде пустых бумаг", – сказал Кобахидзе. Кто пишет критические резолюции ЕП по Грузии? Ответ главы парламента >>По его словам, страна получила статус кандидата уже через год. Резолюция была принята 425 голосами 25 апреля. Документ инициировали евродепутаты от разных фракций Европарламента, среди них систематически критикующие грузинские власти Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, Свен Миксер, Маркета Грегорова, Анна Фотыга. Как они заявляли не раз, власти Грузии меняют прозападный внешнеполитический курс на пророссийский. Отдельно состоялось голосование за поправки к резолюции. В резолюции говорится, что законопроект несовместим с ценностями и демократическими принципами ЕС, противоречит амбициям Грузии вступить в ЕС, наносит ущерб международной репутации Грузии и ставит под угрозу евроатлантическую интеграцию страны. Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния". Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси. В последнее время акции проводит исключительно молодежь. Манипуляция и шантаж – депутат о резолюции Европарламента по Грузии>>Не принимать законопроект т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. * Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, европарламент, еврокомиссия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, резолюция