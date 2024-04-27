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Лучше бы обнародовали финансирование – спикер парламента Грузии ответил сенаторам США
Лучше бы обнародовали финансирование – спикер парламента Грузии ответил сенаторам США
Sputnik Грузия
"Национальный фонд демократии" США не раскрывает, что он финансирует в Грузии, утверждает политик 27.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-27T16:12+0400
2024-04-27T16:12+0400
2024-04-27T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Вместо призывов лучше бы Сенат и Конгресс обнародовали средства, поступающие из американского бюджета в Грузию, заявил председатель парламента Грузии.Четырнадцать сенаторов обнародовали заявление, в котором указано, что закон "О прозрачности иностранного влияния" представляет ближайших партнеров Грузии, США и Европейский Союз как злонамеренных субъектов и такое изменение может привести к изменению политики США в отношении Грузии. По его словам, американский "Национальный фонд демократии" (NED) не раскрывает, что он финансирует в Грузии. "Мне несколько раз обещали, что это будет обнародовано, но это обещание так и не было выполнено. По сей день скрыто, на что тратятся эти деньги, а потом случайно мы иногда узнаем, что деньги из бюджета США, деньги американских граждан, окольным путем тратятся на финансирование партий, радикальных группировок, на финансирование дезинформационных группировок, что, конечно, не идет на пользу грузинскому обществу и, в конечном итоге, бросает тень на американскую помощь самой Грузии", - сказал Папуашвили. Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.Почему Грузии нельзя то, что можно ЕС? Лидер "Грузинской мечты" резко ответил на критику>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.Все те же лица – Папуашвили о евродепутатах, выступающих против закона "об иноагентах">>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Спорный законопроектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, грузия, политика, новости, сша, оон, нато
Лучше бы обнародовали финансирование – спикер парламента Грузии ответил сенаторам США
16:12 27.04.2024 (обновлено: 16:36 27.04.2024)
"Национальный фонд демократии" США не раскрывает, что он финансирует в Грузии, утверждает политик
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Вместо призывов лучше бы Сенат и Конгресс обнародовали средства, поступающие из американского бюджета в Грузию, заявил председатель парламента Грузии.
Четырнадцать сенаторов обнародовали заявление, в котором указано, что закон "О прозрачности иностранного влияния" представляет ближайших партнеров Грузии, США и Европейский Союз как злонамеренных субъектов и такое изменение может привести к изменению политики США в отношении Грузии.
"Для нас крайне важно иметь прозрачность в этой области. И в свете этих призывов, вместо такого количества призывов, Конгрессу или Сенату проще позаботиться и обнародовать деньги, поступающие из американского бюджета в Грузию", - сказал Папуашвили.
По его словам, американский "Национальный фонд демократии" (NED) не раскрывает, что он финансирует в Грузии.
"Мне несколько раз обещали, что это будет обнародовано, но это обещание так и не было выполнено. По сей день скрыто, на что тратятся эти деньги, а потом случайно мы иногда узнаем, что деньги из бюджета США, деньги американских граждан, окольным путем тратятся на финансирование партий, радикальных группировок, на финансирование дезинформационных группировок, что, конечно, не идет на пользу грузинскому обществу и, в конечном итоге, бросает тень на американскую помощь самой Грузии", - сказал Папуашвили.
Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.