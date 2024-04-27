https://sputnik-georgia.ru/20240427/oppozitsiya-reshila-ustroit-aktsiyu-protesta-parallelno-s-aktsiey-pravyaschey-partii-gruzii-287576139.html

Оппозиция решила устроить акцию протеста параллельно с акцией правящей партии Грузии

Оппозиция решила устроить акцию протеста параллельно с акцией правящей партии Грузии

Sputnik Грузия

Акции протеста оппозиционных партий и НПО против законопроект "О прозрачности иностранного влияния" проходят у парламента с 15 апреля 27.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-27T18:19+0400

2024-04-27T18:19+0400

2024-04-27T18:23+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

бидзина иванишвили

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Оппозиционные партии и неправительственные организации решили устроить акцию параллельно с запланированной на 29 апреля акцией правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", но в другом конце города. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала акцию своих сторонников 29 апреля – всенародное собрание у здания парламента Грузии в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния". На акции будет присутствовать почетный председатель и основатель партии Бидзина Иванишвили. Акции протеста оппозиционных партий, НПО и их сторонников проходят у парламента Грузии ежедневно, начиная с 15 апреля. Митингующие требуют отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и раз в год заполнять декларацию. Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста. Теперь 29 апреля состоится второе – постатейное, рассмотрение проекта на юридическом комитете. Почему Грузии нельзя то, что можно ЕС? Лидер "Грузинской мечты" резко ответил на критику>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом".Все те же лица – Папуашвили о евродепутатах, выступающих против закона "об иноагентах">>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Спорный законопроектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, оон, политика, грузия, новости, акции