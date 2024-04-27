https://sputnik-georgia.ru/20240427/patriarkhiya-gruzii-rastsenila-rezolyutsiyu-evroparlamenta-kak-davlenie-287568802.html
Патриархия Грузии расценила резолюцию Европарламента как давление
Патриархия Грузии расценила резолюцию Европарламента как давление
Sputnik Грузия
Складывается впечатление, что европарламентарии не рассматривают суверенитет Грузии как полноценную данность, говорится в заявлении 27.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-27T02:51+0400
2024-04-27T02:51+0400
2024-04-27T02:51+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Патриархия расценила жесткую резолюцию Европарламента, в которой помимо прочего говорится о неприемлемости принятия в Грузии законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ*, как действия против ценностей большей части населения страны. Европарламент 25 апреля принял резолюцию, жестко критикующую власти Грузии за законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза с ЕС, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отзыва инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ*.Как отметили в Патриархии, складывается впечатление, что европарламентарии не рассматривают суверенитет грузинского государства как полноценную данность. "Пренебрежением суверенитета грузинского государства ни одно дело не пойдет на пользу стране. Навязывание чуждых необычных и опасных идеологий населению Грузии усиливает процесс поляризации в обществе", - сказано в заявлении. Патриархия подчеркнула, что Грузия ни от кого не ждет помощи в идеологических вопросах, так как страна не нуждается в этом. Нельзя смешивать защиту прав с пропагандой ЛГБТ* в Грузии – Мдинарадзе>>Как отметила Патриархия, власти Грузии четко декларируют свой политический вектор - стремление в Евросоюз, чего желает большая часть населения. И при этом власти очевидно встали на путь защиты традиционных ценностей.В свою очередь, высшие должностные лица дипломатических служб годы заверяли Грузию в том, что стремление в ЕС не предусматривает отказ страны от своей культуры и ценностей. "Хотя факт, что годы финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и телевидения вели кампанию по дискредитации Церкви, и это происходило параллельно растущей тенденции пропаганды образа жизни ЛГБТ*, греха", - сказано в заявлении. Премьер-министр Грузии: резолюции Европарламента – грош цена>>Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта, а уже в начале апреля в парламент поступили два законопроекта. Власти аргументировали свое решение необходимостью защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, европарламент
политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, европарламент
Патриархия Грузии расценила резолюцию Европарламента как давление
Складывается впечатление, что европарламентарии не рассматривают суверенитет Грузии как полноценную данность, говорится в заявлении
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Патриархия расценила жесткую резолюцию Европарламента, в которой помимо прочего говорится о неприемлемости принятия в Грузии законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ*, как действия против ценностей большей части населения страны.
Европарламент 25 апреля принял резолюцию
, жестко критикующую власти Грузии за законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза с ЕС, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отзыва инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ*.
"Запись в резолюции Евопарламента о том, что неприемлемо принятие грузинским государством закона о запрете пропаганды ЛГБТ* среди подростков, представляет собой давление против признанных большей частью населения страны ценностей", - говорится в заявлении Патриархии.
Как отметили в Патриархии, складывается впечатление, что европарламентарии не рассматривают суверенитет грузинского государства как полноценную данность.
"Пренебрежением суверенитета грузинского государства ни одно дело не пойдет на пользу стране. Навязывание чуждых необычных и опасных идеологий населению Грузии усиливает процесс поляризации в обществе", - сказано в заявлении.
Патриархия подчеркнула, что Грузия ни от кого не ждет помощи в идеологических вопросах, так как страна не нуждается в этом.
Как отметила Патриархия, власти Грузии четко декларируют свой политический вектор - стремление в Евросоюз, чего желает большая часть населения. И при этом власти очевидно встали на путь защиты традиционных ценностей.
В свою очередь, высшие должностные лица дипломатических служб годы заверяли Грузию в том, что стремление в ЕС не предусматривает отказ страны от своей культуры и ценностей.
"Хотя факт, что годы финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и телевидения вели кампанию по дискредитации Церкви, и это происходило параллельно растущей тенденции пропаганды образа жизни ЛГБТ*, греха", - сказано в заявлении.
Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта, а уже в начале апреля в парламент поступили два законопроекта. Власти аргументировали свое решение необходимостью защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.