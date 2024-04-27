https://sputnik-georgia.ru/20240427/patriarkhiya-gruzii-rastsenila-rezolyutsiyu-evroparlamenta-kak-davlenie-287568802.html

Патриархия Грузии расценила резолюцию Европарламента как давление

Патриархия Грузии расценила резолюцию Европарламента как давление

Sputnik Грузия

Складывается впечатление, что европарламентарии не рассматривают суверенитет Грузии как полноценную данность, говорится в заявлении 27.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-27T02:51+0400

2024-04-27T02:51+0400

2024-04-27T02:51+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Патриархия расценила жесткую резолюцию Европарламента, в которой помимо прочего говорится о неприемлемости принятия в Грузии законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ*, как действия против ценностей большей части населения страны. Европарламент 25 апреля принял резолюцию, жестко критикующую власти Грузии за законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза с ЕС, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отзыва инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ*.Как отметили в Патриархии, складывается впечатление, что европарламентарии не рассматривают суверенитет грузинского государства как полноценную данность. "Пренебрежением суверенитета грузинского государства ни одно дело не пойдет на пользу стране. Навязывание чуждых необычных и опасных идеологий населению Грузии усиливает процесс поляризации в обществе", - сказано в заявлении. Патриархия подчеркнула, что Грузия ни от кого не ждет помощи в идеологических вопросах, так как страна не нуждается в этом. Нельзя смешивать защиту прав с пропагандой ЛГБТ* в Грузии – Мдинарадзе>>Как отметила Патриархия, власти Грузии четко декларируют свой политический вектор - стремление в Евросоюз, чего желает большая часть населения. И при этом власти очевидно встали на путь защиты традиционных ценностей.В свою очередь, высшие должностные лица дипломатических служб годы заверяли Грузию в том, что стремление в ЕС не предусматривает отказ страны от своей культуры и ценностей. "Хотя факт, что годы финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и телевидения вели кампанию по дискредитации Церкви, и это происходило параллельно растущей тенденции пропаганды образа жизни ЛГБТ*, греха", - сказано в заявлении. Премьер-министр Грузии: резолюции Европарламента – грош цена>>Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта, а уже в начале апреля в парламент поступили два законопроекта. Власти аргументировали свое решение необходимостью защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, европарламент