https://sputnik-georgia.ru/20240427/v-gruzii-za-prestupleniya-svyazannye-s-narkotikami-zaderzhali-18-chelovek-287573120.html

В Грузии за преступления, связанные с наркотиками, задержали 18 человек

В Грузии за преступления, связанные с наркотиками, задержали 18 человек

Sputnik Грузия

Для выявления наркореализаторов полиция осуществила закупки наркотиков и тайно сняла это на камеру 27.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-27T15:15+0400

2024-04-27T15:15+0400

2024-04-27T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 18 человек за преступления, связанные с наркотиками, в том числе восемь наркореализаторов, говорится в сообщении МВД Грузии. Помимо восьми задержанных за продажу наркотиков, из которых самому младшему 22 года, а самому старшему – 37 лет, 10 человек были задержаны за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ, марихуаны и выращивание конопли. В деле об убийстве 15-летней давности в Грузии появился новый фигурант>>Для выявления наркореализаторов полиция осуществила закупки наркотиков и тайно сняла это на камеру. Во время спецоперации были изъяты героин, бупренорфин, метадон, субоксин, марихуана, конопля, alpha pVp и MDMA. Всем задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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преступность в грузии, новости, грузия, происшествия, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии