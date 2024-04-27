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https://sputnik-georgia.ru/20240427/v-gruzii-za-prestupleniya-svyazannye-s-narkotikami-zaderzhali-18-chelovek-287573120.html
В Грузии за преступления, связанные с наркотиками, задержали 18 человек
В Грузии за преступления, связанные с наркотиками, задержали 18 человек
Sputnik Грузия
Для выявления наркореализаторов полиция осуществила закупки наркотиков и тайно сняла это на камеру 27.04.2024, Sputnik Грузия
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2024-04-27T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 18 человек за преступления, связанные с наркотиками, в том числе восемь наркореализаторов, говорится в сообщении МВД Грузии. Помимо восьми задержанных за продажу наркотиков, из которых самому младшему 22 года, а самому старшему – 37 лет, 10 человек были задержаны за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ, марихуаны и выращивание конопли. В деле об убийстве 15-летней давности в Грузии появился новый фигурант&gt;&gt;Для выявления наркореализаторов полиция осуществила закупки наркотиков и тайно сняла это на камеру. Во время спецоперации были изъяты героин, бупренорфин, метадон, субоксин, марихуана, конопля, alpha pVp и MDMA. Всем задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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преступность в грузии, новости, грузия, происшествия, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии
преступность в грузии, новости, грузия, происшествия, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии

В Грузии за преступления, связанные с наркотиками, задержали 18 человек

15:15 27.04.2024
© photo: Sputnik / StringerАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 27.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Для выявления наркореализаторов полиция осуществила закупки наркотиков и тайно сняла это на камеру
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 18 человек за преступления, связанные с наркотиками, в том числе восемь наркореализаторов, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, операция по задержанию проводилась в Аджарской автономной республике и в регионах Самегрело-Земо Сванети, Имерети, Гурия и Квемо Картли. Среди задержанных есть иностранные граждане, гражданство которых не уточняется.
Помимо восьми задержанных за продажу наркотиков, из которых самому младшему 22 года, а самому старшему – 37 лет, 10 человек были задержаны за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ, марихуаны и выращивание конопли.
В деле об убийстве 15-летней давности в Грузии появился новый фигурант>>
Для выявления наркореализаторов полиция осуществила закупки наркотиков и тайно сняла это на камеру. Во время спецоперации были изъяты героин, бупренорфин, метадон, субоксин, марихуана, конопля, alpha pVp и MDMA.
Всем задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение.
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