https://sputnik-georgia.ru/20240427/v-gruzii-za-prestupleniya-svyazannye-s-narkotikami-zaderzhali-18-chelovek-287573120.html
В Грузии за преступления, связанные с наркотиками, задержали 18 человек
В Грузии за преступления, связанные с наркотиками, задержали 18 человек
Sputnik Грузия
Для выявления наркореализаторов полиция осуществила закупки наркотиков и тайно сняла это на камеру 27.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-27T15:15+0400
2024-04-27T15:15+0400
2024-04-27T15:15+0400
преступность в грузии
новости
грузия
происшествия
наркотики
наркоторговля
наркопреступления в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6c42e6e688ebcb2bc6b253013bde2f83.jpg
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 18 человек за преступления, связанные с наркотиками, в том числе восемь наркореализаторов, говорится в сообщении МВД Грузии. Помимо восьми задержанных за продажу наркотиков, из которых самому младшему 22 года, а самому старшему – 37 лет, 10 человек были задержаны за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ, марихуаны и выращивание конопли. В деле об убийстве 15-летней давности в Грузии появился новый фигурант>>Для выявления наркореализаторов полиция осуществила закупки наркотиков и тайно сняла это на камеру. Во время спецоперации были изъяты героин, бупренорфин, метадон, субоксин, марихуана, конопля, alpha pVp и MDMA. Всем задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_275:0:2500:1669_1920x0_80_0_0_b16b503de07e4786896a15ddbe132407.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
преступность в грузии, новости, грузия, происшествия, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии
преступность в грузии, новости, грузия, происшествия, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии
В Грузии за преступления, связанные с наркотиками, задержали 18 человек
Для выявления наркореализаторов полиция осуществила закупки наркотиков и тайно сняла это на камеру
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 18 человек за преступления, связанные с наркотиками, в том числе восемь наркореализаторов, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, операция по задержанию проводилась в Аджарской автономной республике и в регионах Самегрело-Земо Сванети, Имерети, Гурия и Квемо Картли. Среди задержанных есть иностранные граждане, гражданство которых не уточняется.
Помимо восьми задержанных за продажу наркотиков, из которых самому младшему 22 года, а самому старшему – 37 лет, 10 человек были задержаны за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ, марихуаны и выращивание конопли.
Для выявления наркореализаторов полиция осуществила закупки наркотиков и тайно сняла это на камеру. Во время спецоперации были изъяты героин, бупренорфин, метадон, субоксин, марихуана, конопля, alpha pVp и MDMA.
Всем задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение.