https://sputnik-georgia.ru/20240429/komitet-parlamenta-gruzii-vo-vtorom-chtenii-prinyal-zakonoproekt-ob-inoagentakh-287626800.html

Комитет парламента Грузии во втором чтении принял законопроект об "иноагентах"

Комитет парламента Грузии во втором чтении принял законопроект об "иноагентах"

Sputnik Грузия

В ходе десятичасового рассмотрения законопроекта несколько раз заседание прерывалось из-за словесных перепалок депутатов 29.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-29T20:14+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии спустя почти десть часов обсуждений во втором чтении принял скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться и заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют.Депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тинатин Бокучава в качестве главного аргумента против законопроекта привела позицию ОБСЕ/БДИПЧ о том, что инициатива правящей партии "Грузинская мечта" фундаментально отличается от законов о прозрачности на Западе. "FARA, австралийский закон, французский закон, евродиректива – все эти законы западных стандартов основаны на том, действует ли та или иная компания по указанию и по директиве (донора – ред.), тогда как вы вводите дискриминационный критерий и только из-за происхождения финансирования пытаетесь стигматизировать неправительственные организации, делегитимировать и, соответственно, ограничить их деятельность", – сказала Бокучава на заседании комитета.По ее словам, властям пора прекратить спекулировать тем, что грузинский законопроект такой же как американский Закон о регистрации иностранных агентов (FARA)."Еще раз говорю, чтобы закончились спекуляции на эту тему. FARA не был принят для регулирования конкретно гражданских организаций и СМИ. Он касается любого субъекта (коммерческого или некоммерческого), физического лица, которое действует от имени иностранный стороны, под контролем иностранной стороны и в интересах иностранной стороны", – заявила Бокучава.В Тбилиси началась акция "Грузинской мечты" в поддержку закона об "иноагентах">>Неправительственные организации и так ни шагу не делают без ведома донора, сказал в свою очередь депутат от "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе. "Что касается указаний и контроля, о чем вы прямо говорите, финансовый контекст не выдается так, чтобы не было согласовано, какие активности должны быть осуществлены и как они должны быть осуществлены. Это по-вашему не означает определенные указания и контроль?" – сказал Миканадзе. Оппозиционный депутат Роман Гоциридзе заявил, что "Грузинская мечта" схитрила, чтобы ее законопроект не коснулся основателя партии, миллиардера Бидзины Иванишвили. В частности, согласно американскому закону, помимо организаций подразумеваются физические лица, имеющие гражданство другой страны, а в грузинском законопроекте написано, что это человек, у которого нет грузинского гражданства. А это означает, что грузинский вариант не коснется Иванишвили, у которого помимо грузинского гражданства есть французское. Почему нельзя подождать месяц-полтора, когда будет заключение Венецианской комиссии (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы), задался вопросом депутат от партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.В ходе десятичасового рассмотрения законопроекта несколько раз заседание прерывалось из-за словесных перепалок депутатов. Председатель комитета Анри Оханашвили распорядился вывести из зала заседаний более десяти оппозиционеров. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тинатин бокучава, роман гоциридзе, бидзина иванишвили, единое национальное движение, венецианская комиссия, сша