https://sputnik-georgia.ru/20240425/rezolyutsiya-evroparlamenta-ne-imeet-nichego-obschego-s-evropoy--lider-gruzinskoy-mechty-287551777.html

Резолюция Европарламента не имеет ничего общего с Европой – лидер "Грузинской мечты"

Резолюция Европарламента не имеет ничего общего с Европой – лидер "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Запись о визовом режиме с ЕС является пустым шантажом со стороны депутатов Европарламента, считает депутат 25.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-25T22:36+0400

2024-04-25T22:36+0400

2024-04-25T22:36+0400

политика

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новости

мамука мдинарадзе

бидзина иванишвили

михаил саакашвили

европарламент

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

безвизовый режим

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Резолюция Европарламента не имеет ничего общего с Европой и поддерживает зло и непрозрачность, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Депутаты Европарламента приняли резолюцию по Грузии, в которой осуждается намерение грузинских властей принять закон об "иноагентах" и призвали оценить влияние закона на выполнение Грузией контрольных показателей либерализации визового режима и ввести санкции против почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.По его словам, запись о визовом режиме с ЕС является пустым шантажом со стороны депутатов Европарламента. "Появление в резолюции записи о либерализации визового режима, т. е. темы, по которой любое решение (даже инициирование такого вопроса) требует консенсуса, т. е. согласия всех двадцати семи государств, является очередным мошенничеством и пустым шантажом со стороны инициирующих депутатов Европарламента. И не более того", – сказал Мдинарадзе. По его словам, для процедуры по отмене безвизового режима нужна правовая основа, а не резолюция, не имеющая никакой силы. Среди прочего резолюция также призывает власти Грузии отказаться о проекта поправок в Конституцию о запрете смены пола, не проводить с Грузией переговоры по вступлению в ЕС и приостановить финансирование Евросоюза. Это уже четвертая критическая резолюция Европарламента по Грузии за последние два года. Первая была принята 9 июня, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 16 февраля 2023 года. Во всех документах, помимо прочего, говорится о санкциях против Иванишвили. За документ проголосовали 425 евродепутатов, против – 5. Кроме того, в Европарламенте были сделаны заявления с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также прозвучали угрозы о прекращении финансовой помощи от ЕС в случае принятия спорного законопроекта. Печальная история в архиве – спикер парламента Грузии о резолюции Европарламента >>Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, европарламент, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, безвизовый режим