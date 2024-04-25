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Резолюция Европарламента не имеет ничего общего с Европой – лидер "Грузинской мечты"
Резолюция Европарламента не имеет ничего общего с Европой – лидер "Грузинской мечты"
Sputnik Грузия
Запись о визовом режиме с ЕС является пустым шантажом со стороны депутатов Европарламента, считает депутат 25.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-25T22:36+0400
2024-04-25T22:36+0400
2024-04-25T22:36+0400
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бидзина иванишвили
михаил саакашвили
европарламент
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
безвизовый режим
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Резолюция Европарламента не имеет ничего общего с Европой и поддерживает зло и непрозрачность, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Депутаты Европарламента приняли резолюцию по Грузии, в которой осуждается намерение грузинских властей принять закон об "иноагентах" и призвали оценить влияние закона на выполнение Грузией контрольных показателей либерализации визового режима и ввести санкции против почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.По его словам, запись о визовом режиме с ЕС является пустым шантажом со стороны депутатов Европарламента. "Появление в резолюции записи о либерализации визового режима, т. е. темы, по которой любое решение (даже инициирование такого вопроса) требует консенсуса, т. е. согласия всех двадцати семи государств, является очередным мошенничеством и пустым шантажом со стороны инициирующих депутатов Европарламента. И не более того", – сказал Мдинарадзе. По его словам, для процедуры по отмене безвизового режима нужна правовая основа, а не резолюция, не имеющая никакой силы. Среди прочего резолюция также призывает власти Грузии отказаться о проекта поправок в Конституцию о запрете смены пола, не проводить с Грузией переговоры по вступлению в ЕС и приостановить финансирование Евросоюза. Это уже четвертая критическая резолюция Европарламента по Грузии за последние два года. Первая была принята 9 июня, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 16 февраля 2023 года. Во всех документах, помимо прочего, говорится о санкциях против Иванишвили. За документ проголосовали 425 евродепутатов, против – 5. Кроме того, в Европарламенте были сделаны заявления с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также прозвучали угрозы о прекращении финансовой помощи от ЕС в случае принятия спорного законопроекта. Печальная история в архиве – спикер парламента Грузии о резолюции Европарламента >>Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, европарламент, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, безвизовый режим
политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, европарламент, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, безвизовый режим
Резолюция Европарламента не имеет ничего общего с Европой – лидер "Грузинской мечты"
Запись о визовом режиме с ЕС является пустым шантажом со стороны депутатов Европарламента, считает депутат
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Резолюция Европарламента не имеет ничего общего с Европой и поддерживает зло и непрозрачность, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Депутаты Европарламента приняли резолюцию по Грузии, в которой осуждается намерение грузинских властей принять закон об "иноагентах" и призвали оценить влияние закона на выполнение Грузией контрольных показателей либерализации визового режима и ввести санкции против почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
"В резолюции говорится о просьбе ввести санкции против Бидзины Иванишвили и освободить Михаила Саакашвили, а также о просьбе отозвать законопроекты о прозрачности и семейных ценностях. Это значит, что сегодняшняя резолюция Европарламента открыто поддерживает зло, непрозрачность, пропаганду нетрадиционного образа жизни и это не имеет ничего общего с Европой, и это абсолютно аморально и категорически неприемлемо для грузинского общества", – заявил Мдинарадзе.
По его словам, запись о визовом режиме с ЕС является пустым шантажом со стороны депутатов Европарламента.
"Появление в резолюции записи о либерализации визового режима, т. е. темы, по которой любое решение (даже инициирование такого вопроса) требует консенсуса, т. е. согласия всех двадцати семи государств, является очередным мошенничеством и пустым шантажом со стороны инициирующих депутатов Европарламента. И не более того", – сказал Мдинарадзе.
По его словам, для процедуры по отмене безвизового режима нужна правовая основа, а не резолюция, не имеющая никакой силы.
"Нельзя даже начать процедуру, потому что для этого нужна правовая основа, а этой основой не может быть заказная и тысячекратно обесцененная резолюция, не имеющая никакой силы", – сказал Мдинарадзе.
Среди прочего резолюция также призывает власти Грузии отказаться о проекта поправок в Конституцию о запрете смены пола, не проводить с Грузией переговоры по вступлению в ЕС и приостановить финансирование Евросоюза.
Это уже четвертая критическая резолюция Европарламента по Грузии за последние два года. Первая была принята 9 июня, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 16 февраля 2023 года. Во всех документах, помимо прочего, говорится о санкциях против Иванишвили.
За документ проголосовали 425 евродепутатов, против – 5. Кроме того, в Европарламенте были сделаны заявления с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также прозвучали угрозы о прекращении финансовой помощи от ЕС в случае принятия спорного законопроекта.
Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.