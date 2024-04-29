https://sputnik-georgia.ru/20240429/v-tbilisi-nachalas-aktsiya-gruzinskoy-mechty-v-podderzhku-zakona-ob-inoagentakh-287622166.html

В Тбилиси началась акция "Грузинской мечты" в поддержку закона об "иноагентах"

В Тбилиси началась акция "Грузинской мечты" в поддержку закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Участники митинга держат в руках транспаранты с надписью "С достоинством в Европу" 29.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-29T18:35+0400

2024-04-29T18:35+0400

2024-04-29T19:04+0400

грузия

политика

новости

арчил талаквадзе

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Акция сторонников правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в поддержку законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" проходит на центральном проспекте в Тбилиси, сообщил корр Sputnik Грузия с места событий. Правящая партия анонсировала акцию своих сторонников у здания парламента Грузии в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния" за несколько недель. За день до акции мэрией были введены ограничения в передвижении транспорта по проспекту Руставели, установлена сцена и необходимое оборудование. На акции должен присутствовать почетный председатель и основатель партии Бидзина Иванишвили. Сторонники "Грузинской мечты" стали собираться у парламента со второй половины дня. Члены молодежного крыла партии прошлись маршем от здания Филармонии к законодательному органу. Законопроект об "иноагентах": в парламенте Грузии проходят шумные дебаты >>Лозунг сегодняшней акции "Родина, язык, вера". Участники митинга держат в руках транспаранты с надписью "С достоинством в Европу". По словам вице-спикера парламента Грузии Арчила Талаквадзе, оппозиция заранее пыталась дискредитировать сторонников законопроекта и вела циничную кампанию на протяжении последних дней. Параллельно с проправительственной акцией на проспекте Руставели оппозиция проводит свой митинг против т. н. закона об "иноагентах" в парке Ваке. Между тем с утра на заседании юридического комитета проходит рассмотрение скандального законопроекта. Когда вопрос будет вынесен на пленарное голосование для принятия во втором чтении, пока не известно. В первом чтении законопроект был принят 17 апреля.Страсти вокруг законопроектаЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.Власти аргументировали повторное инициирование т. н. закона об "иноагентах", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, арчил талаквадзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, законопроект об иноагентах