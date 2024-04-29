https://sputnik-georgia.ru/20240429/v-parlamente-gruzii-usilyat-mery-bezopasnosti-287614749.html
В парламенте Грузии усилят меры безопасности
В парламенте Грузии усилят меры безопасности
Sputnik Грузия
С утра планируется постатейное рассмотрение спорного законопроекта об "иноагентах" на комитетском заседании 29.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-29T02:55+0400
2024-04-29T02:55+0400
2024-04-29T02:55+0400
политика
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акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Вход визитеров в парламент Грузии, где в понедельник планируется рассмотрение скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", будет ограничен - вводится желтый уровень безопасности, говорится в заявлении законодательного органа.В настоящее время у парламента в центре Тбилиси подходит к концу акция протеста с требованием отозвать повторно инициированный законопроект об "иноагентах", который по словам оппозиционеров и представителей неправительственных организаций ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. В парламент смогут войти только аккредитованные представители СМИ, не более двух групп от каждого вещателя.В понедельник с утра планируется постатейное рассмотрение спорного законопроекта на комитетском заседании. Когда состоится голосование во втором чтении на пленарном заседании, пока не известно. В первом чтении законопроект был принят 17 апреля.Экс-госминистр задержан на акции протеста в Тбилиси>>Вечером в понедельник у парламента пройдет акция в поддержку законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованная правящей партией "Грузинская мечта".Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
В парламенте Грузии усилят меры безопасности
С утра планируется постатейное рассмотрение спорного законопроекта об "иноагентах" на комитетском заседании
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Вход визитеров в парламент Грузии, где в понедельник планируется рассмотрение скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", будет ограничен - вводится желтый уровень безопасности, говорится в заявлении законодательного органа.
В настоящее время у парламента в центре Тбилиси подходит к концу акция протеста с требованием отозвать повторно инициированный законопроект об "иноагентах", который по словам оппозиционеров и представителей неправительственных организаций ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
"На запланированные парламентские мероприятия (в том числе комитетские заседания) будут допущены только приглашенные соответственными структурным единицами лица... Целью этих мер является обеспечение рабочей и безопасной среды во дворце парламента Грузии", - сказано в заявлении.
В парламент смогут войти только аккредитованные представители СМИ, не более двух групп от каждого вещателя.
В понедельник с утра планируется постатейное рассмотрение спорного законопроекта на комитетском заседании. Когда состоится голосование во втором чтении на пленарном заседании, пока не известно. В первом чтении законопроект был принят 17 апреля.
Вечером в понедельник у парламента пройдет акция в поддержку законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованная правящей партией "Грузинская мечта".
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.
Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.