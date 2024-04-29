https://sputnik-georgia.ru/20240429/eks-gosministr-zaderzhan-na-aktsii-protesta-v-tbilisi-287613732.html

Экс-госминистр задержан на акции протеста в Тбилиси

Экс-госминистр задержан на акции протеста в Тбилиси

Sputnik Грузия

Митингующие требуют не выносить законопроект об "иноагентах" на рассмотрение парламента во втором чтении 29.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-29T01:49+0400

2024-04-29T01:49+0400

2024-04-29T01:49+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Полиция задержала бывшего госминистра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алекси Петриашвили на акции протеста в Тбилиси за мелкое хулиганство и неподчинение законному требованию полиции. Петриашвили занимал пост госминистра 2012-2014 годы. Он стал членом правительства после того, как к власти по итогам парламентских выборов в 2012 году пришла коалиция "Грузинская мечта" во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили. Позже коалиция развалилась и все последующие выборы выигрывала основанная Иванишвили партия "Грузинская мечта". Акция у парламента приняла насильственный характер – заявление МВД Грузии>>В настоящее время у парламента Грузии проходит организованная оппозицией и неправительственными организациями акция против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". На месте произошло несколько стычек между полицией и митингующими.Больше всего ситуация накалилась, когда митингующие попытались пробраться через кордон полиции к сцене, где днем должна начаться акция правящая партии "Грузинская мечта" в поддержку закона. Митингующие хотели повесить там флаги Грузии и ЕС.Акция несанкционированная - мэрия Тбилиси о событиях у парламента>>Тысячи противников закона об "иноагентах" сначала митинговали на площади Первой Республики, а примерно к 22:00 переместились к парламенту. Мэрия Тбилиси заявила, что акция несанкционированная, так как заранее было объявлено о том, что идут подготовительные работы к мероприятию "Грузинской мечты".Причины протестаМитингующие требуют не выносить спорный законопроект на рассмотрение парламента во втором чтении. В первом чтении он был принят 17 апреля.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, алекси петриашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, евросоюз, грузия - евросоюз, политика