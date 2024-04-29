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Законопроект об "иноагентах": в парламенте Грузии проходят шумные дебаты
Законопроект об "иноагентах": в парламенте Грузии проходят шумные дебаты
Sputnik Грузия
Власти Грузии продолжают процесс принятия скандального законопроекта, несмотря на протесты 29.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-29T13:13+0400
2024-04-29T13:13+0400
2024-04-29T13:59+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. В парламенте Грузии проходит рассмотрение скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" – постатейное обсуждение проекта вынесено на заседание юридического комитета, которое проходит на фоне острых дебатов. Накануне у парламента в центре Тбилиси вновь пошла акция протеста с требованием отозвать повторно инициированный законопроект об "иноагентах", который, по словам оппозиционеров и представителей неправительственных организаций, ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. В правящей партии заявляют, что процесс принятия закона продолжится, как и планировалось. В Грузии будет принят закон о прозрачности, заявила вице-спикер парламента, депутат от "Грузинской мечты" Нино Цилосани. Оппозиция требует не отложить, а упразднить рассмотрение этого законопроекта, заявила в свою очередь глава комитета евроинтеграции Мака Бочоришвили. "Именно это является российским делом, если у нас не будет возможности обсуждать в парламенте вопросы, которые входят в интересы Грузии и в интересы грузинского общества", – отметила Бочоришвили до начала заседания комитета. Между тем, сам процесс обсуждения на заседании комитета начался на фоне острых дебатов. Оппозиционные депутаты хотели озвучить инициативу отложить заседание комитета, однако глава комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили пошел на встречу оппозиции.Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>"Мы начинаем постатейное рассмотрение, если у вас есть какие-либо вопросы, задайте их в ходе предметного обсуждения", – обратился Оханашвили к депутату от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тине Бокучава. После этого депутат, лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе отметил, что Бокучава хотела лишь предложить отложить заседание комитета по юридическим вопросам из-за запланированной правящей партией акции. Вечером в понедельник у парламента пройдет акция в поддержку законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованная правящей партией "Грузинская мечта". При этом Оханашвили предупредил оппозиционера, что им не будет предоставлена возможность выступления, если они будет выходить за рамки постатейного обсуждения вопроса. Кроме того, глава комитета неоднократно обратился к Вашадзе с просьбой не выступать без микрофона. "Вы продолжите без микрофона и покинете зал", – обратился Оханашвили к Вашадзе.Аналогичное предупреждение он дал и другим лидерам оппозиции. Глава комитета также призвал оппонентов не распространять дезинформацию относительно того, что пленарное заседание, на котором законопроект будет утвержден во втором чтении, состоится сегодня. "Не распространяйте дезинформацию. Сессия состоится завтра, и не распространяйте дезинформацию, как будто заседание запланировано на сегодня", – заявил Оханашвили. Акция несанкционированная - мэрия Тбилиси о событиях у парламента>> Постепенно градус напряженности в зале заседаний стал накаляться. В результате глава комитета призвал нескольких оппозиционеров покинуть заседание, среди них Вашадзе, председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили, депутат от ЕНД Леван Бежашвили, а также депутат от партии "Лело для Грузии" Саломе Самадашвили. Заседание комитета продолжается и в эти минуты. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, сша, израиль, анри оханашвили, георгий вашадзе, леван хабеишвили, единое национальное движение, оон
Законопроект об "иноагентах": в парламенте Грузии проходят шумные дебаты
13:13 29.04.2024 (обновлено: 13:59 29.04.2024)
Власти Грузии продолжают процесс принятия скандального законопроекта, несмотря на протесты
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. В парламенте Грузии проходит рассмотрение скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" – постатейное обсуждение проекта вынесено на заседание юридического комитета, которое проходит на фоне острых дебатов.
Накануне у парламента в центре Тбилиси вновь пошла акция протеста с требованием отозвать повторно инициированный законопроект об "иноагентах", который, по словам оппозиционеров и представителей неправительственных организаций, ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
В правящей партии заявляют, что процесс принятия закона продолжится, как и планировалось. В Грузии будет принят закон о прозрачности, заявила вице-спикер парламента, депутат от "Грузинской мечты" Нино Цилосани.
"Можно сказать, что второе слушание окончательное в том плане, что в третьем чтении основные изменения уже не рассматриваются. Безусловно, они проиграли эту борьбу за неправильные ценности и смещение терминов, и они должны признать поражение в этой борьбе", – заявила Цилосани.
Оппозиция требует не отложить, а упразднить рассмотрение этого законопроекта, заявила в свою очередь глава комитета евроинтеграции Мака Бочоришвили.
"Именно это является российским делом, если у нас не будет возможности обсуждать в парламенте вопросы, которые входят в интересы Грузии и в интересы грузинского общества", – отметила Бочоришвили до начала заседания комитета.
Между тем, сам процесс обсуждения на заседании комитета начался на фоне острых дебатов. Оппозиционные депутаты хотели озвучить инициативу отложить заседание комитета, однако глава комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили пошел на встречу оппозиции.
"Мы начинаем постатейное рассмотрение, если у вас есть какие-либо вопросы, задайте их в ходе предметного обсуждения", – обратился Оханашвили к депутату от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тине Бокучава.
После этого депутат, лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе отметил, что Бокучава хотела лишь предложить отложить заседание комитета по юридическим вопросам из-за запланированной правящей партией акции.
Вечером в понедельник у парламента пройдет акция в поддержку законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованная правящей партией "Грузинская мечта".
"У вас запланирована контракция, и поэтому было предложено отложить заседание комитета, чтобы избежать каких-либо провокаций или инцидентов", – заявил Вашадзе, после чего глава комитета отключил ему микрофон.
При этом Оханашвили предупредил оппозиционера, что им не будет предоставлена возможность выступления, если они будет выходить за рамки постатейного обсуждения вопроса. Кроме того, глава комитета неоднократно обратился к Вашадзе с просьбой не выступать без микрофона.
"Вы продолжите без микрофона и покинете зал", – обратился Оханашвили к Вашадзе.
Аналогичное предупреждение он дал и другим лидерам оппозиции.
Глава комитета также призвал оппонентов не распространять дезинформацию относительно того, что пленарное заседание, на котором законопроект будет утвержден во втором чтении, состоится сегодня.
"Не распространяйте дезинформацию. Сессия состоится завтра, и не распространяйте дезинформацию, как будто заседание запланировано на сегодня", – заявил Оханашвили.
Постепенно градус напряженности в зале заседаний стал накаляться. В результате глава комитета призвал нескольких оппозиционеров покинуть заседание, среди них Вашадзе, председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили, депутат от ЕНД Леван Бежашвили, а также депутат от партии "Лело для Грузии" Саломе Самадашвили.
"Это физическое насилие. Поэтому я собираюсь подать в суд на Шалву Папуашвили (глава парламента – ред.), а также на председателя комитета и, к сожалению, на приставов, которые применяют силу против нас. Приставы не имеют права применять силу", – заявила Самадашвили.
Заседание комитета продолжается и в эти минуты.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.