Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240429/aktsiya-nesanktsionirovannaya---meriya-tbilisi-o-sobytiyakh-u-parlamenta-287610872.html
Акция несанкционированная - мэрия Тбилиси о событиях у парламента
Акция несанкционированная - мэрия Тбилиси о событиях у парламента
Sputnik Грузия
Ситуация у парламента накалялась несколько раз - в ходе стычек полиция пускала перцовый спрей 29.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-29T00:51+0400
2024-04-29T01:09+0400
грузия
новости
политика
тбилиси
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1c/287602867_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_53936dbde71d55d503bdf4be12c2133f.jpg
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Акция против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" у здания парламента Грузии в центре Тбилиси не санкционирована городскими властями, говорится в заявлении мэрии. Тысячи противников закона об "иноагентах" сначала митинговали на площади Первой Республики, а после переместились к парламенту, где в понедельник днем должна начаться акция правящая партии "Грузинская мечта" в поддержку закона. Ситуация накалилась, когда митингующие попытались пробраться через кордон полиции к сцене и повесить там флаги Грузии и ЕС. Городские власти призвали участников акции воздержаться от провокаций и дать возможность организаторам мероприятия, запланированного на 29 апреля, выполнять свою работу. Мэрия подчеркнула, что "Грузинская мечта" еще 22 апреля в письменном виде оповестило городские власти о предстоящем проведении акции и подготовительных работах. "Есть предусмотренное законом предупреждение, что с 27 по 30 апреля "Грузинская мечта" займет территорию вокруг парламента, где устанавливается сцена легкой конструкции, монтируются экраны и различное оборудование", - сказано в заявлении. Акция у парламента приняла насильственный характер – заявление МВД Грузии&gt;&gt;Ранее заявление сделало МВД. В нем говорится, что проходящая на проспекте Руставели у парламента акция протеста приняла насильственный характер. Для наведения порядка полиция применила специальные средства, установленные законом. МВД призывало организаторов акции протеста, лидеров политических партий и участников подчиняться законным требованиям правоохранителей и не выходить за рамки установленных законом норм протеста.Силы МВД сконцентрированы в нескольких местах - часть перекрыла проезжую часть на проспекте Руставели около площади свободы, а остальные распределены на территориях перед парламентом на проспекте Руставели и по бокам. Там же находится водомет. Митингующие, в свою очередь, собрали на прилегающей территории мобильные ограждения и устроили баррикаду напротив кордона полиции через проезжую часть на проспекте Руставели перед метро. Между тем, у парламента ситуация накалялась несколько раз. В ходе стычек полиция пускала перцовый спрей. Есть задержанные, среди которых Алекси Петриашвили, бывший госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры (2012-2014 годы). Его задержали за мелкое хулиганство и неподчинение законному требованию полиции. Митингующие требуют не выносить спорный законопроект на рассмотрение парламента во втором чтении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1c/287602867_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_a877e1533be771fd64d8203e8c9a4700.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах

Акция несанкционированная - мэрия Тбилиси о событиях у парламента

00:51 29.04.2024 (обновлено: 01:09 29.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста оппозиции 28 апреля 2024 года на проспекте Руставели
Акция протеста оппозиции 28 апреля 2024 года на проспекте Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Ситуация у парламента накалялась несколько раз - в ходе стычек полиция пускала перцовый спрей
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Акция против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" у здания парламента Грузии в центре Тбилиси не санкционирована городскими властями, говорится в заявлении мэрии.
Тысячи противников закона об "иноагентах" сначала митинговали на площади Первой Республики, а после переместились к парламенту, где в понедельник днем должна начаться акция правящая партии "Грузинская мечта" в поддержку закона. Ситуация накалилась, когда митингующие попытались пробраться через кордон полиции к сцене и повесить там флаги Грузии и ЕС.

"Мэрия Тбилиси утром распространила заявление о том, что движение транспорта будет ограничено в связи с мероприятием, запланированным на 29 апреля. Соответственно, собрание участников митинга, находящихся сейчас возле парламента, не санкционировано", - говорится в заявлении.

Городские власти призвали участников акции воздержаться от провокаций и дать возможность организаторам мероприятия, запланированного на 29 апреля, выполнять свою работу.
Мэрия подчеркнула, что "Грузинская мечта" еще 22 апреля в письменном виде оповестило городские власти о предстоящем проведении акции и подготовительных работах.
"Есть предусмотренное законом предупреждение, что с 27 по 30 апреля "Грузинская мечта" займет территорию вокруг парламента, где устанавливается сцена легкой конструкции, монтируются экраны и различное оборудование", - сказано в заявлении.
Акция у парламента приняла насильственный характер – заявление МВД Грузии>>
Ранее заявление сделало МВД. В нем говорится, что проходящая на проспекте Руставели у парламента акция протеста приняла насильственный характер. Для наведения порядка полиция применила специальные средства, установленные законом.
МВД призывало организаторов акции протеста, лидеров политических партий и участников подчиняться законным требованиям правоохранителей и не выходить за рамки установленных законом норм протеста.
Силы МВД сконцентрированы в нескольких местах - часть перекрыла проезжую часть на проспекте Руставели около площади свободы, а остальные распределены на территориях перед парламентом на проспекте Руставели и по бокам. Там же находится водомет.
Митингующие, в свою очередь, собрали на прилегающей территории мобильные ограждения и устроили баррикаду напротив кордона полиции через проезжую часть на проспекте Руставели перед метро.
Между тем, у парламента ситуация накалялась несколько раз. В ходе стычек полиция пускала перцовый спрей.
Есть задержанные, среди которых Алекси Петриашвили, бывший госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры (2012-2014 годы). Его задержали за мелкое хулиганство и неподчинение законному требованию полиции.
Митингующие требуют не выносить спорный законопроект на рассмотрение парламента во втором чтении.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0