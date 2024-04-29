https://sputnik-georgia.ru/20240429/aktsiya-nesanktsionirovannaya---meriya-tbilisi-o-sobytiyakh-u-parlamenta-287610872.html
Акция несанкционированная - мэрия Тбилиси о событиях у парламента
Акция несанкционированная - мэрия Тбилиси о событиях у парламента
Sputnik Грузия
Ситуация у парламента накалялась несколько раз - в ходе стычек полиция пускала перцовый спрей 29.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-29T00:51+0400
2024-04-29T00:51+0400
2024-04-29T01:09+0400
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тбилиси
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Акция против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" у здания парламента Грузии в центре Тбилиси не санкционирована городскими властями, говорится в заявлении мэрии. Тысячи противников закона об "иноагентах" сначала митинговали на площади Первой Республики, а после переместились к парламенту, где в понедельник днем должна начаться акция правящая партии "Грузинская мечта" в поддержку закона. Ситуация накалилась, когда митингующие попытались пробраться через кордон полиции к сцене и повесить там флаги Грузии и ЕС. Городские власти призвали участников акции воздержаться от провокаций и дать возможность организаторам мероприятия, запланированного на 29 апреля, выполнять свою работу. Мэрия подчеркнула, что "Грузинская мечта" еще 22 апреля в письменном виде оповестило городские власти о предстоящем проведении акции и подготовительных работах. "Есть предусмотренное законом предупреждение, что с 27 по 30 апреля "Грузинская мечта" займет территорию вокруг парламента, где устанавливается сцена легкой конструкции, монтируются экраны и различное оборудование", - сказано в заявлении. Акция у парламента приняла насильственный характер – заявление МВД Грузии>>Ранее заявление сделало МВД. В нем говорится, что проходящая на проспекте Руставели у парламента акция протеста приняла насильственный характер. Для наведения порядка полиция применила специальные средства, установленные законом. МВД призывало организаторов акции протеста, лидеров политических партий и участников подчиняться законным требованиям правоохранителей и не выходить за рамки установленных законом норм протеста.Силы МВД сконцентрированы в нескольких местах - часть перекрыла проезжую часть на проспекте Руставели около площади свободы, а остальные распределены на территориях перед парламентом на проспекте Руставели и по бокам. Там же находится водомет. Митингующие, в свою очередь, собрали на прилегающей территории мобильные ограждения и устроили баррикаду напротив кордона полиции через проезжую часть на проспекте Руставели перед метро. Между тем, у парламента ситуация накалялась несколько раз. В ходе стычек полиция пускала перцовый спрей. Есть задержанные, среди которых Алекси Петриашвили, бывший госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры (2012-2014 годы). Его задержали за мелкое хулиганство и неподчинение законному требованию полиции. Митингующие требуют не выносить спорный законопроект на рассмотрение парламента во втором чтении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Акция несанкционированная - мэрия Тбилиси о событиях у парламента
00:51 29.04.2024 (обновлено: 01:09 29.04.2024)
Ситуация у парламента накалялась несколько раз - в ходе стычек полиция пускала перцовый спрей
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Акция против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" у здания парламента Грузии в центре Тбилиси не санкционирована городскими властями, говорится в заявлении мэрии.
Тысячи противников закона об "иноагентах" сначала митинговали на площади Первой Республики, а после переместились к парламенту, где в понедельник днем должна начаться акция правящая партии "Грузинская мечта" в поддержку закона. Ситуация накалилась, когда митингующие попытались пробраться через кордон полиции к сцене и повесить там флаги Грузии и ЕС.
"Мэрия Тбилиси утром распространила заявление о том, что движение транспорта будет ограничено в связи с мероприятием, запланированным на 29 апреля. Соответственно, собрание участников митинга, находящихся сейчас возле парламента, не санкционировано", - говорится в заявлении.
Городские власти призвали участников акции воздержаться от провокаций и дать возможность организаторам мероприятия, запланированного на 29 апреля, выполнять свою работу.
Мэрия подчеркнула, что "Грузинская мечта" еще 22 апреля в письменном виде оповестило городские власти о предстоящем проведении акции и подготовительных работах.
"Есть предусмотренное законом предупреждение, что с 27 по 30 апреля "Грузинская мечта" займет территорию вокруг парламента, где устанавливается сцена легкой конструкции, монтируются экраны и различное оборудование", - сказано в заявлении.
Ранее заявление сделало МВД. В нем говорится, что проходящая на проспекте Руставели у парламента акция протеста приняла насильственный характер. Для наведения порядка полиция применила специальные средства, установленные законом.
МВД призывало организаторов акции протеста, лидеров политических партий и участников подчиняться законным требованиям правоохранителей и не выходить за рамки установленных законом норм протеста.
Силы МВД сконцентрированы в нескольких местах - часть перекрыла проезжую часть на проспекте Руставели около площади свободы, а остальные распределены на территориях перед парламентом на проспекте Руставели и по бокам. Там же находится водомет.
Митингующие, в свою очередь, собрали на прилегающей территории мобильные ограждения и устроили баррикаду напротив кордона полиции через проезжую часть на проспекте Руставели перед метро.
Между тем, у парламента ситуация накалялась несколько раз. В ходе стычек полиция пускала перцовый спрей.
Есть задержанные, среди которых Алекси Петриашвили, бывший госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры (2012-2014 годы). Его задержали за мелкое хулиганство и неподчинение законному требованию полиции.
Митингующие требуют не выносить спорный законопроект на рассмотрение парламента во втором чтении.