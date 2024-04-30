https://sputnik-georgia.ru/20240430/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii--novaya-statistika-287636848.html

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

В марте 2024 года по сравнению с февралем 2024-го цены на промышленную продукцию выросли на 1,2% 30.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-30T09:01+0400

2024-04-30T09:01+0400

2024-04-30T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в марте 2024 года вырос на 4% по сравнению с мартом 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 2,7%, в том числе цены на продовольствие выросли на 5%, а в горнодобывающей промышленности цены выросли на 9,2%.В марте 2024 года по сравнению с февралем 2024-го цены на промышленную продукцию выросли на 1,2%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в марте на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.Инфляция в Грузии незначительно растет – новая статистика >>При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 10,8%, в перерабатывающей промышленности цены повысились на 1,9%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в марте вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 8,3%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 2,1%, в том числе цены на продовольствие выросли на 31,1%.Внешнеторговый оборот упал с начала года – с кем торгует Грузия >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 0,6%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 1,9%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в марте 2024 года составил 0,5% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год снизились на 3,4%. В марте 2024 года по сравнению с февралем 2024 года уровень инфляции составил 0,01%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, цены, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"