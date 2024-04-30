https://sputnik-georgia.ru/20240430/premer-nazval-prezidenta-gruzii-predatelem-strany-287641070.html

Премьер назвал президента Грузии предателем страны

Премьер назвал президента Грузии предателем страны

Sputnik Грузия

Глава грузинского правительства лично попросил прощения за то, что Зурабишвили является президентом страны 30.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-30T13:13+0400

2024-04-30T13:13+0400

2024-04-30T13:26+0400

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единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили является предателем страны, которая напрямую предает национальные интересы Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сегодня заявляют, что Зурабишвили примкнула к "радикальной оппозиции". Представители правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Глава грузинского правительства лично попросил прощения за то, что Зурабишвили является президентом страны. "Просто печально, что сегодня этот человек называется президентом Грузии, за что я хотел бы лично извиниться перед грузинским обществом, исходя из того, что я лично внес очень серьезный вклад в ее становление президентом", – отметил Кобахидзе. По словам премьера, очень печально, когда президента называют предателем. "Однако, у нас девять лет был такой президент, что предательство Саломе Зурабишвили ничего по сравнению с ним. Естественно, я имею в виду Михаила Саакашвили (экс-президент Грузии – ред.)", – заявил Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди". Иванишвили пообещал наказать "Нацдвижение", укрепить экономику и сделать Грузию членом ЕС>>Президент Грузии уже около года избегает ответа касательно вопроса помилования осужденного Саакашвили. Раньше по вопросу помилования Саакашвили у нее была четкая позиция – "Нет и никогда". Саакашвили на основании приговоров судов по двум из пяти возбужденных против него уголовных дел находится в заключении с 1 октября 2021 года. По словам премьера, сегодня Зурабишвили воспринимается как сателлит созданной Саакашвили партии "Единое национальное движение". Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Преемника Зурабишвили будет выбирать уже избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5-процентный барьер в октябре будущего года на парламентских выборах. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Политические манипуляции – глава МИД Грузии о возможной отмене безвиза в Евросоюз>>В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, европа, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия