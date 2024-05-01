Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240501/kamni-butylki-vodomet-slezotochivyy-gaz---v-tbilisi-opyat-besporyadki-287696495.html
Камни, бутылки, водомет, слезоточивый газ - в Тбилиси опять беспорядки
Камни, бутылки, водомет, слезоточивый газ - в Тбилиси опять беспорядки
Sputnik Грузия
У всех самых активных участников акции защитные маски и очки, которые защищают от слезоточивого газа 01.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-01T23:04+0400
2024-05-01T23:24+0400
грузия
новости
политика
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/01/287696049_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9a6bc575bdccc423940126c3193da462.jpg
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Демонстранты кидают во двор парламента с разных сторон камни, бутылки и другие попавшиеся под руки предметы, а представители МВД пускают слезоточивый газ и водомет.Силовики начали поливать водой участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" после того, как они примерно полчаса расшатывали ворота во двор парламента Грузии на улице 9 Апреля.В настоящее время обстановка накаленная у обоих боковых улицах, где находятся входы в парламент для автомобилей. Митингующие разожгли костер неподалеку от одного из входов. Кроме того, они устроили баррикады на улице 9 Апреля из материалов, которые сняли с заграждения двора соседнего здания. Подготовка к акции шла с самого утра. У всех самых активных участников акции защитные маски и очки, которые защищают от слезоточивого газа. Кроме того, у многих с собой физраствор, чтобы промывать глаза. "После того, как подразделения министерства внутренних дел покинули прилегающую к парламенту территорию, участники акции стали агрессивными и попытались повредить входную железную дверь в законодательный орган", - говорится в заявлении МВД, которое было сделано недавно.Премьер: прозрачность НПО принесет Грузии мир и экономическую стабильность – премьер&gt;&gt;Там же сказано, что в целях восстановления правопорядка сотрудники министерства внутренних дел использовали предусмотренные законом специальные средства."Призываем каждого участника акции мирно выражать протест, не опускать насильственные действия и подчиняться законным указаниям правоохранителей. На все правонарушения полиция будет осуществлять правовое реагирование", - сказано в заявлении. Три часа назад депутаты парламента Грузии приняли спорный законопроект во втором чтении. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.К моменту голосования за законопроект у парламента уже проходила масштабная акция протеста. Для обеспечения безопасности покидающих здание депутатов и сотрудников аппарата парламента на месте был мобилизован спецназ. Позже спецназ покинул территорию. Силовики около парламента не видно, многие мобилизованы во дворе здания. Патриархия Грузии призвала власти и противников закона об "иноагентах" к диалогу&gt;&gt;Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/01/287696049_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_25997f53df0e277973bb39912b2e5a39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, тбилиси
грузия, новости, политика, тбилиси

Камни, бутылки, водомет, слезоточивый газ - в Тбилиси опять беспорядки

23:04 01.05.2024 (обновлено: 23:24 01.05.2024)
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
У всех самых активных участников акции защитные маски и очки, которые защищают от слезоточивого газа
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Демонстранты кидают во двор парламента с разных сторон камни, бутылки и другие попавшиеся под руки предметы, а представители МВД пускают слезоточивый газ и водомет.
Силовики начали поливать водой участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" после того, как они примерно полчаса расшатывали ворота во двор парламента Грузии на улице 9 Апреля.
В настоящее время обстановка накаленная у обоих боковых улицах, где находятся входы в парламент для автомобилей. Митингующие разожгли костер неподалеку от одного из входов. Кроме того, они устроили баррикады на улице 9 Апреля из материалов, которые сняли с заграждения двора соседнего здания.
Подготовка к акции шла с самого утра. У всех самых активных участников акции защитные маски и очки, которые защищают от слезоточивого газа. Кроме того, у многих с собой физраствор, чтобы промывать глаза.
"После того, как подразделения министерства внутренних дел покинули прилегающую к парламенту территорию, участники акции стали агрессивными и попытались повредить входную железную дверь в законодательный орган", - говорится в заявлении МВД, которое было сделано недавно.
Премьер: прозрачность НПО принесет Грузии мир и экономическую стабильность – премьер>>
Там же сказано, что в целях восстановления правопорядка сотрудники министерства внутренних дел использовали предусмотренные законом специальные средства.
"Призываем каждого участника акции мирно выражать протест, не опускать насильственные действия и подчиняться законным указаниям правоохранителей. На все правонарушения полиция будет осуществлять правовое реагирование", - сказано в заявлении.
Три часа назад депутаты парламента Грузии приняли спорный законопроект во втором чтении. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
К моменту голосования за законопроект у парламента уже проходила масштабная акция протеста. Для обеспечения безопасности покидающих здание депутатов и сотрудников аппарата парламента на месте был мобилизован спецназ. Позже спецназ покинул территорию. Силовики около парламента не видно, многие мобилизованы во дворе здания.
Патриархия Грузии призвала власти и противников закона об "иноагентах" к диалогу>>
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.
Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0