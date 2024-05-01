https://sputnik-georgia.ru/20240501/kamni-butylki-vodomet-slezotochivyy-gaz---v-tbilisi-opyat-besporyadki-287696495.html

Камни, бутылки, водомет, слезоточивый газ - в Тбилиси опять беспорядки

Камни, бутылки, водомет, слезоточивый газ - в Тбилиси опять беспорядки

Sputnik Грузия

У всех самых активных участников акции защитные маски и очки, которые защищают от слезоточивого газа 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T23:04+0400

2024-05-01T23:04+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Демонстранты кидают во двор парламента с разных сторон камни, бутылки и другие попавшиеся под руки предметы, а представители МВД пускают слезоточивый газ и водомет.Силовики начали поливать водой участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" после того, как они примерно полчаса расшатывали ворота во двор парламента Грузии на улице 9 Апреля.В настоящее время обстановка накаленная у обоих боковых улицах, где находятся входы в парламент для автомобилей. Митингующие разожгли костер неподалеку от одного из входов. Кроме того, они устроили баррикады на улице 9 Апреля из материалов, которые сняли с заграждения двора соседнего здания. Подготовка к акции шла с самого утра. У всех самых активных участников акции защитные маски и очки, которые защищают от слезоточивого газа. Кроме того, у многих с собой физраствор, чтобы промывать глаза. "После того, как подразделения министерства внутренних дел покинули прилегающую к парламенту территорию, участники акции стали агрессивными и попытались повредить входную железную дверь в законодательный орган", - говорится в заявлении МВД, которое было сделано недавно.Премьер: прозрачность НПО принесет Грузии мир и экономическую стабильность – премьер>>Там же сказано, что в целях восстановления правопорядка сотрудники министерства внутренних дел использовали предусмотренные законом специальные средства."Призываем каждого участника акции мирно выражать протест, не опускать насильственные действия и подчиняться законным указаниям правоохранителей. На все правонарушения полиция будет осуществлять правовое реагирование", - сказано в заявлении. Три часа назад депутаты парламента Грузии приняли спорный законопроект во втором чтении. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.К моменту голосования за законопроект у парламента уже проходила масштабная акция протеста. Для обеспечения безопасности покидающих здание депутатов и сотрудников аппарата парламента на месте был мобилизован спецназ. Позже спецназ покинул территорию. Силовики около парламента не видно, многие мобилизованы во дворе здания. Патриархия Грузии призвала власти и противников закона об "иноагентах" к диалогу>>Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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