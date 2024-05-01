https://sputnik-georgia.ru/20240501/kamni-butylki-vodomet-slezotochivyy-gaz---v-tbilisi-opyat-besporyadki-287696495.html
Камни, бутылки, водомет, слезоточивый газ - в Тбилиси опять беспорядки
Камни, бутылки, водомет, слезоточивый газ - в Тбилиси опять беспорядки
Sputnik Грузия
У всех самых активных участников акции защитные маски и очки, которые защищают от слезоточивого газа 01.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-01T23:04+0400
2024-05-01T23:04+0400
2024-05-01T23:24+0400
грузия
новости
политика
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/01/287696049_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9a6bc575bdccc423940126c3193da462.jpg
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Демонстранты кидают во двор парламента с разных сторон камни, бутылки и другие попавшиеся под руки предметы, а представители МВД пускают слезоточивый газ и водомет.Силовики начали поливать водой участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" после того, как они примерно полчаса расшатывали ворота во двор парламента Грузии на улице 9 Апреля.В настоящее время обстановка накаленная у обоих боковых улицах, где находятся входы в парламент для автомобилей. Митингующие разожгли костер неподалеку от одного из входов. Кроме того, они устроили баррикады на улице 9 Апреля из материалов, которые сняли с заграждения двора соседнего здания. Подготовка к акции шла с самого утра. У всех самых активных участников акции защитные маски и очки, которые защищают от слезоточивого газа. Кроме того, у многих с собой физраствор, чтобы промывать глаза. "После того, как подразделения министерства внутренних дел покинули прилегающую к парламенту территорию, участники акции стали агрессивными и попытались повредить входную железную дверь в законодательный орган", - говорится в заявлении МВД, которое было сделано недавно.Премьер: прозрачность НПО принесет Грузии мир и экономическую стабильность – премьер>>Там же сказано, что в целях восстановления правопорядка сотрудники министерства внутренних дел использовали предусмотренные законом специальные средства."Призываем каждого участника акции мирно выражать протест, не опускать насильственные действия и подчиняться законным указаниям правоохранителей. На все правонарушения полиция будет осуществлять правовое реагирование", - сказано в заявлении. Три часа назад депутаты парламента Грузии приняли спорный законопроект во втором чтении. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.К моменту голосования за законопроект у парламента уже проходила масштабная акция протеста. Для обеспечения безопасности покидающих здание депутатов и сотрудников аппарата парламента на месте был мобилизован спецназ. Позже спецназ покинул территорию. Силовики около парламента не видно, многие мобилизованы во дворе здания. Патриархия Грузии призвала власти и противников закона об "иноагентах" к диалогу>>Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/01/287696049_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_25997f53df0e277973bb39912b2e5a39.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, тбилиси
грузия, новости, политика, тбилиси
Камни, бутылки, водомет, слезоточивый газ - в Тбилиси опять беспорядки
23:04 01.05.2024 (обновлено: 23:24 01.05.2024)
У всех самых активных участников акции защитные маски и очки, которые защищают от слезоточивого газа
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Демонстранты кидают во двор парламента с разных сторон камни, бутылки и другие попавшиеся под руки предметы, а представители МВД пускают слезоточивый газ и водомет.
Силовики начали поливать водой участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" после того, как они примерно полчаса расшатывали ворота во двор парламента Грузии на улице 9 Апреля.
В настоящее время обстановка накаленная у обоих боковых улицах, где находятся входы в парламент для автомобилей. Митингующие разожгли костер неподалеку от одного из входов. Кроме того, они устроили баррикады на улице 9 Апреля из материалов, которые сняли с заграждения двора соседнего здания.
Подготовка к акции шла с самого утра. У всех самых активных участников акции защитные маски и очки, которые защищают от слезоточивого газа. Кроме того, у многих с собой физраствор, чтобы промывать глаза.
"После того, как подразделения министерства внутренних дел покинули прилегающую к парламенту территорию, участники акции стали агрессивными и попытались повредить входную железную дверь в законодательный орган", - говорится в заявлении МВД, которое было сделано недавно.
Там же сказано, что в целях восстановления правопорядка сотрудники министерства внутренних дел использовали предусмотренные законом специальные средства.
"Призываем каждого участника акции мирно выражать протест, не опускать насильственные действия и подчиняться законным указаниям правоохранителей. На все правонарушения полиция будет осуществлять правовое реагирование", - сказано в заявлении.
Три часа назад депутаты парламента Грузии приняли спорный законопроект во втором чтении. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
К моменту голосования за законопроект у парламента уже проходила масштабная акция протеста. Для обеспечения безопасности покидающих здание депутатов и сотрудников аппарата парламента на месте был мобилизован спецназ. Позже спецназ покинул территорию. Силовики около парламента не видно, многие мобилизованы во дворе здания.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.
Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля.