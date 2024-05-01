https://sputnik-georgia.ru/20240501/ombudsmen-osudil-silovikov-za-primenenie-slezotochivogo-gaza-i-vodometa-na-aktsii-v-tbilisi-287665265.html
Омбудсмен осудил силовиков за применение слезоточивого газа и водомета на акции в Тбилиси
Омбудсмен осудил силовиков за применение слезоточивого газа и водомета на акции в Тбилиси
Sputnik Грузия
Находящийся на акции оппозиционный депутат парламента Грузии Георгий Вашадзе обвинил представителей МВД в провокациях 01.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-01T00:37+0400
2024-05-01T00:37+0400
2024-05-01T00:54+0400
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акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Народный защитник Грузии счел неправомерным применение силовиками слезоточивого газа и водомета на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента Грузии в центре Тбилиси. Представители МВД не раз призывали митингующих не выходить за рамки закона. Периодически между спецназом и митингующими происходят стычки. Митингующие кидают в силовиков разные предметы, а силовики применяют слезоточивый газ и водомет. Изначально полиция использовала перцовый спрей. Там же отмечено, что, если и были случаи выхода участников акции за рамки мирного собрания, против них должны были быть применены индивидуальные, необходимые и пропорциональные мероприятия. "Вместо этого правоохранители начали применять против участников собрания, в том числе мирных манифестантов, специальные средства, что противоречит стандарту необходимого и пропорционального вмешательства в права", – сказано в заявлении. Народный защитник призвал следственные органы провести эффективное расследование о применении силовиками непропорциональной силы, а также в связи с тем, что пострадали представители СМИ. В свою очередь силовики призывают митингующих разойтись. Недавно третье с вечера заявление сделало МВД. "Исходя из того, что акция полностью вышла за установленные законом рамки собраний и манифестаций и стала насильственной, в целях восстановления общественного порядка министерство внутренних дел начинает осуществлять предусмотренные законодательством мероприятия", – сказано в заявлении. Находящийся на акции оппозиционный депутат парламента Грузии Георгий Вашадзе обвинил представителей МВД в провокациях.Хронология событийОбстановка на акции протеста первый раз обострилась после того, как около 21:00 завершилось заседание парламента, на котором рассматривался скандальный законопроект об "иноагентах" во втором чтении. Лидеры оппозиционной партии "Ахали" попытались заблокировать один из входов в парламент, но силовики не позволили им это сделать.Ситуация на акции накалялась несколько раз. Полиция призывала митингующих отойти от входов в парламент и не мешать передвижению депутатов и сотрудников аппарата законодательного органа, но участники акции протеста отказывались покидать территорию.Иванишвили пообещал наказать "Нацдвижение", укрепить экономику и сделать Грузию членом ЕС>>В силовиков летели разные предметы, включая пластиковые бутылки, а полиция пускала перцовый спрей. В результате спецназ выстроился в несколько рядов и вытеснил митингующих подальше от входов в парламент.Некоторое время у парламента было тихо, но около 23:30 ситуация накалилась до предела.В настоящее время на акции звучит предупреждение разойтись, в противном случае будут приняты соответствующие полицейские мероприятия.Митингующие расходиться отказываются. Они скандируют "рабы", "Да здравствует Грузия" и требуют отзыва скандального законопроекта об "иноагентах".Кроме того, часть участников акции переместилась к Дому юстиции на набережной и перекрыла проезжую часть. Спорный законопроектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Резолюция Европарламента не имеет ничего общего с Европой – лидер "Грузинской мечты">>Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, происшествия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, происшествия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Омбудсмен осудил силовиков за применение слезоточивого газа и водомета на акции в Тбилиси
00:37 01.05.2024 (обновлено: 00:54 01.05.2024)
Находящийся на акции оппозиционный депутат парламента Грузии Георгий Вашадзе обвинил представителей МВД в провокациях
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Народный защитник Грузии счел неправомерным применение силовиками слезоточивого газа и водомета на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента Грузии в центре Тбилиси.
Представители МВД не раз призывали митингующих не выходить за рамки закона. Периодически между спецназом и митингующими происходят стычки. Митингующие кидают в силовиков разные предметы, а силовики применяют слезоточивый газ и водомет. Изначально полиция использовала перцовый спрей.
"Согласно оценке Народного защитника, к моменту озвучивания министерством внутренних дел в 23:36 30 апреля предупреждения и сейчас акция носит мирный характер и нет оснований для прекращения или применения силы против нее", – говорится в заявлении.
Там же отмечено, что, если и были случаи выхода участников акции за рамки мирного собрания, против них должны были быть применены индивидуальные, необходимые и пропорциональные мероприятия.
"Вместо этого правоохранители начали применять против участников собрания, в том числе мирных манифестантов, специальные средства, что противоречит стандарту необходимого и пропорционального вмешательства в права", – сказано в заявлении.
Народный защитник призвал следственные органы провести эффективное расследование о применении силовиками непропорциональной силы, а также в связи с тем, что пострадали представители СМИ.
В свою очередь силовики призывают митингующих разойтись. Недавно третье с вечера заявление сделало МВД.
"Исходя из того, что акция полностью вышла за установленные законом рамки собраний и манифестаций и стала насильственной, в целях восстановления общественного порядка министерство внутренних дел начинает осуществлять предусмотренные законодательством мероприятия", – сказано в заявлении.
Находящийся на акции оппозиционный депутат парламента Грузии Георгий Вашадзе обвинил представителей МВД в провокациях.
Обстановка на акции протеста первый раз обострилась после того, как около 21:00 завершилось заседание парламента, на котором рассматривался скандальный законопроект об "иноагентах" во втором чтении. Лидеры оппозиционной партии "Ахали" попытались заблокировать один из входов в парламент, но силовики не позволили им это сделать.
Ситуация на акции накалялась несколько раз. Полиция призывала митингующих отойти от входов в парламент и не мешать передвижению депутатов и сотрудников аппарата законодательного органа, но участники акции протеста отказывались покидать территорию.
В силовиков летели разные предметы, включая пластиковые бутылки, а полиция пускала перцовый спрей. В результате спецназ выстроился в несколько рядов и вытеснил митингующих подальше от входов в парламент.
Некоторое время у парламента было тихо, но около 23:30 ситуация накалилась до предела.
В настоящее время на акции звучит предупреждение разойтись, в противном случае будут приняты соответствующие полицейские мероприятия.
Митингующие расходиться отказываются. Они скандируют "рабы", "Да здравствует Грузия" и требуют отзыва скандального законопроекта об "иноагентах".
Кроме того, часть участников акции переместилась к Дому юстиции на набережной и перекрыла проезжую часть.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.
Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.